بورصة وشركات

1.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية في أسبوع

500 مليون دولار مبيعات أجنبية بالبورصة مؤخرا
منى عبدالباري 9:56 م, الخميس, 2 أبريل 20 9:56 م, الخميس, 2 أبريل 20

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اتجه المستثمرون الأجانب، والعرب بالبورصة المصرية نحو البيع الأسبوع الحالي، بنسبة إجمالية سجلت 32% من التداولات، فيما كان نصيب المستثمرين المحليون 68%.

وبلغت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي 28.4% بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه، والعرب 3.6% من التعاملات بإجمالي 47.5 مليون جنيه.

500 مليون دولار مبيعات أجنبية بالبورصة مؤخرا

وشهدت البورصة المصرية الشهر الماضي مبيعات لمستثمرون أجانب مؤخرا بلغت 500 مليون دولار، وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك وسط حالة الذعر المسيطرة على الأسواق مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن البورصة المصرية أنهت أسبوعها الماضي بتراجع جماعي للمؤشرات بنسب تراوحت بين 1 و5%، و انخفاض قياسي للتداولات بواقع 45 مليار جنيه دفعة واحدة.

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بقلم منى عبدالباري

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