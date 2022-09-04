1.3 مليار جنيه حجم أصول «الإسماعيلية للاستثمار العقارى» ..وتطور 6 مبانٍ فى 2023

قال كريم الشافعى، الشريك المؤسس، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، إن حجم أصولها الحالية يتراوح ما بين 1.2 – 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تمتلك نحو 25 عقارًا بمنطقة وسط البلد.

وأضاف «الشافعى» لـ«المال»، أن الشركة تعكف حاليًا على تطوير 5 إلى 6 مبانٍ بمنطقة وسط البلد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل بحلول النصف الأول من 2023.

وتابع «الشافعي» أن أبرز المبانى الجارى تطويرها تضم القنصلية الفرنسية ومبنى سينما راديو، إضافة إلى فندق بيتيكو ومجموعة محلات فى شارع شامبليون، ومكاتب للمصممين والمعماريين فى شارع جمال حسنى، وعدد من الشقق الفندقية.

الطرح فى البورصة مرهون بزيادة رأس المال ووضعية السوق

وأشار إلى أن هناك خطة لطرح الشركة فى البورصة المصرية، مضيفًا أن ذلك مرهون بوضع السوق أولًا، فضلًا عن الوصول برأس المال إلى 1.5 مليار جنيه، علمًا بأنه يبلغ حاليًا 400 مليون، وجارٍ زيادته.

ونوه «الشافعي» بأن الشركة على استعداد للدخول فى شراكات مع الحكومة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، مضيفًا أن الصندوق السيادى المصرى لديه أصول شهيرة وضخمة فى منطقة وسط البلد، وفى حال طرحها ستكون «الإسماعيلية» من أول المنافسين عليها.

يشار إلى أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى تأسست عام 2008، وتستحوذ على 25 عقارًا تاريخيًا فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتعمل على إعادة إحياء المبانى القديمة بغرض استغلالها إداريًا أو تجاريًا.