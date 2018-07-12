1.3 مليار جنيه تراجعًا بمصروفات غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء

عمر سالم:انخفض تراجع إجمالى مصروفات شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، المحددة فى موازنتها للعام المالى الجارى 2018/2019 بنحو 1.3 مليار جنيه، لتسجل نحو 13.946 مليار مقابل 15.2 مليار للعام المنتهي.وقال مصدر مسئول بالشركة لـ«المال» إن هناك تراجعًا ملح

عمر سالم:



انخفض تراجع إجمالى مصروفات شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، المحددة فى موازنتها للعام المالى الجارى 2018/2019 بنحو 1.3 مليار جنيه، لتسجل نحو 13.946 مليار مقابل 15.2 مليار للعام المنتهي.



وقال مصدر مسئول بالشركة لـ«المال» إن هناك تراجعًا ملحوظا فى الإيرادات نظراً للتراجع فى حجم إنتاج الطاقة الخاص بالشركة لاسيما أن الشركة لم تقم بتنفيذ أى مشروعات إنتاج جديدة منذ سنوات وحتى الآن.

وأشار المسئول إلى أنه سيتم تخصيص مصروفات لتنفيذ مشروعات بأكثر من 500 مليون جنيه إحلال وتجديد لمحطات، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاعا بالأجور يصل لنحو 50 مليون جنيه ليبلغ 950 مليوناً مقارنة بنحو 900 مليون جنيه العام المنتهي.

وأوضح المصدر أن هناك تراجعا فى إجمالى تكاليف الوقود بنحو 500 مليون جنيه، نظراً لأن هناك تراجعا فى استهلاك الوقود للشركة، لخفض القدرات الإنتاجية من جانب الشركة لوجود فائض بالشبكة القومية، كما أن هناك تراجعا فى التكاليف الخاصة بقطع الغيار بنحو 200 مليون جنيه، لوجود العديد من الوحدات خارج الخدمة وتتم صيانتها كما أن هناك تراجعا فى الأعباء التى على الشركة بنحو 600 مليون.

وبلغ إجمالى الوقود العام المالى المنتهى 11.368 مليار جنيه، فيما سجلت الخامات، وقطع الغيار 569 مليون جنيه، والأجور 962 مليونا، والمصروفات 2.275 مليار جنيه، وأعباء أخرى 32 مليونا، بإجمالى 15.208 مليار جنيه.

ولفت إلى ان الشركة تخطط لتحقيق 16 مليار جنيه إيرادات إجمالية خلال العام المالى الجارى مقارنة بمستهدف نحو 17 ملياراً بنهاية العام الماضى، تمثل حصيلة بيع الطاقة بالأسعار الجديدة،

ورفعت وزارة الكهرباء والطاقة منتصف الشهر الماضى، أسعار جميع الشرائح بنسبة 26% للقطاعات المنزلية والصناعية، على أن يتم التطبيق بداية من فاتورة يوليو الجارى.

ولفت إلى وجود فائض لا يقل عن 14 ألف ميجاوات بالشبكة القومية خلال الفترة الحالية، ما يدفع الشركة إلى عدم التوسع فى إنشاء أى محطات جديدة.

كانت «غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء»، قد قررت زيادة استثماراتها خلال العام المالى الجديد(2018 /2019) بقيمة 158 مليون جنيه، لتصل إلى 620 مليوناً، مقابل 462 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.

وأوضح أن استثمارات العام المالى الجديد، تقتصر على إنشاء محول ربط جهد، تابع لمحطة كهرباء أبوقير بقدرة 220/500 كيلوفولت، وسعة 750 ميجا فولت أمبير، بتكلفة تصل إلى نحو400 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضخ 220 مليوناً للإحلال والتجديد، وصيانة بعض المشروعات.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المحطات الشمسية أعلى مبانيها بنحو 3 محطات، كما يتم حاليأً إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة مطروح، بالتعاون مع الجانب الياباني.



وعقدت الشركة جمعيتها العمومية منذ أيام، لمناقشة نتائج أعمالها، وتضع حالياً برنامجا مكثفا لتطوير شبكاتها، وإجراء صيانة سريعة لكل محطاتها التابعة، خلال الفترة المقبلة، لزيادة كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.

يتبع «غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء»، 7 محطات هى: ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ، باﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ قدراتها 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ %14 ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ إجمالى قدرة الشبكة القيومة للكهرباء.





