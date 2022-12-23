1.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال نوفمبر الماضى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر نوفمبر 2022 عن مشمول 3426 شهادة وارد جمركية لكل السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والأبلاکاش والتفاح والأرز .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد فى شهر نوفمبر الماضي 318 مليونا و193 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 856 مليونا و457 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 159 مليونا و108 آلاف جنيه.

وخلال شهر نوفمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2118 بیانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 10 ملايين و689 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 ملايين و309 آلاف جنيه ، وحصلت الإدارة العامة للمهمل والبيوع 2 مليون 2 ألف جنيه من بيع عن 1 لوط بالمزاد العلني .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر نوفمبر 2022 نحو مليار و333 مليونا و 848 ألف جنيه.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز و أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.