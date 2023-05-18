1.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال أبريل

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضى عن 19920 شهادة جمركية وارد نهائى وبريد وعن 46000 نموذج CN لبضائع متنوعة منها مستلزمات إنتاج وأجهزة كهربائية وأدوية و مستلزمات طبية وملابس وهواتف .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالى مليار و318 مليونا و345 ألف جنيه .

وتم تحصيل غرامات ومخالفات جمركية بمعرفة إدارة حركة البضائع بمبلغ 3 ملايين و938 ألف جنيه .

وخلال شهر أبريل الماضي قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة بتصدير مشمول 5026 شهادة صادر تحت الأنظمة الجمركية المختلفة نهائي ، سماح مؤقت ، دروباك، … وغيرها ، لبضائع متنوعة منها الخضروات والفواكه والملابس والأدوية والأسماك والحيوانات الحية ، وتم تحصيل رسم صادر بمبلغ 158 ألفا و500جنيه .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.