1.3 سيارة نصيب كل ألف نسمة من مبيعات 2017

❐ رأفت مسروجة: 4 أسباب وراء الانخفاض ❐ إيهاب المسلمى: المعدل اليومى يتعين ألا يقل عن 20 وحدةشريف عيسىتراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2017، بنحو %43، ليصل المتوسط إلى 1.3 سيارة لكل ألف شخص، مقابل 2.3 خلال 2016.وحسب إحصائيات تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد تراجعت

❐ رأفت مسروجة: 4 أسباب وراء الانخفاض

❐ إيهاب المسلمى: المعدل اليومى يتعين ألا يقل عن 20 وحدة



شريف عيسى

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2017، بنحو %43، ليصل المتوسط إلى 1.3 سيارة لكل ألف شخص، مقابل 2.3 خلال 2016.

وحسب إحصائيات تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فقد تراجعت مبيعات السوق إلى %31 عن 2016، لتستقر عند 136 سيارة، بواقع 372.6 وحدة يوميا، مع ملاحظة وجود 40 علامة تجارية فى السوق، وبالتالى يصبح إجمالى مبيعات أى علامة 9.3 سيارة جديدة فى اليوم.

وأكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لـ «أميك»، أن مبيعات السوق هذا العام متواضعة للغاية، بسبب تداعيات القرارات الاقتصادية المتعلقة بالعملة وأسعار الصرف، والتى رفعت معدلات التضخم، وأدت إلى تراجع القوة الشرائية.

وتابع:» المبالغة فى الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار السيارات، دفعا أصحاب الدخول المتوسطة إلى الإحجام عن الشراء، بالإضافة إلى المنافسة غير العادلة التى تشهدها السوق، والتى تسببت فى لجوء عدد من الوكلاء، خاصة المستوردين للعلامات الأوروبية إلى المغالاة فى تسعير سياراتهم، رغم الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها حسب اتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة عام 2005».

وأشار إلى أن الأرقام كشفت عن أوضاع غير طبيعة يعانيها المجتمع المصرى، و ستتسب فى أزمة على المديين المتوسط والطويل، ممثلاً فى تزايد معدلات الإهلاك لأسطول السيارات والنقل العام، فى ظل الضغط المستمر عليه، مع الزيادات المتتالية فى أعداد السكان.

وأوضح أن سوق السيارات يجب أن تصل إلى 600 ألف سيارة مباعة سنويا، لكى يصل معدل السيارات الجديدة إلى 5.8 وحدة لكل ألف نسمة، بإجمالى 1643.8 سيارة يوميا، بواقع 41.1 سيارة لكل علامة تجارية بالسوق المحلية.

وأكد علاء السبع،عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات تعانى أزمة حقيقية مع استمرار تراجع الإقبال على الشراء، خاصة وأنه لايمكن بأى حال أن يستمر الوكيل فى بيع 9 سيارات يوميا، مع شبكة الموزعين المعتمدين لديه.

وأشار إلى أن استمرار معدلات المبيعات الحالية، يهدد استمرار عدد من التجار والوكلاء، فى ظل الضغوط التى تمارسها الشركات الأم، عليهم، بهدف زيادة الحصص الاستيرادية، والوصول بحجم المبيعات إلى المستهدفات المحددة.

وأوضح أن مبيعات السوق، والتى بلغت 136 ألف سيارة، يمكن لمصنع واحد فى أوروبا إنتاجها بالكامل فى وردية واحدة، كما أن دولة مثل ألمانيا تستطيع بيع هذا العدد خلال شهر، وبالتالى لابد من وضع رؤية محددة لسوق السيارات، حتى يتمكن الصناع والمستوردون من مواصلة أنشطتهم وحماية استثماراتهم.

وقال إيهاب المسلمى، سكرتير شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية، إن الظروف الاقتصادية الراهنة ألقت بظلال كثيفة على مبيعات سوق السيارات، نظرا لكونها من السلع الرأسمالية، والتى تحتاج إلى مزيد من المال والتفكير لحسم خيارات المقبل على شرائها.

وأكد أن المؤشرات تدل على حالة التراجع الشديد التى أصابت السوق، بعد قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 وارتفاع أسعار السيارات، مقابل ثبات مستويات الدخول وانخفاض القوة الشرائية، موضحا أن المعدل الأمثل يجب أن يتراوح ما بين 20 إلى 50 سيارة جديدة لكل ألف شخص، على أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات المباعة من كل علامة تجارية 20 وحدة.

ويوضح الجدول الآتى متوسط نصيب الألف نسمة بالنسبة لإجمالى السيارات الجديدة المباعة خلال عامى 2016 و2017: