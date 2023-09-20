1.250 مليار دولار صادرات مصرية مستهدفة للصين بنهاية 2023

تستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 25 % بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 1.250 مليار دولار.

وقال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن الزيادة المرتقبة ستتحقق عبر عدة محاور، أبرزها التعرف على احتياجات السوق الصينية خلال المرحلة الراهنة عن طريق التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة، فضلًا عن تنشيط عملية المشاركة فى الفعاليات والمعارض والبعثات التجارية بين الجانبين.

وأوضح أنه يتم حاليًا التركيز على عدد من بنود المنتجات غير البترولية، وفى مقدمتها المنسوجات وأغطية الأرضيات، مؤكدًا أن السلع المصرية لديها الإمكانية لتحقيق ميزة تنافسية بالسوق الصينية.

وأضاف أن هناك إقبالا على الفاكهة المصرية، وتسعى الوزارة إلى تحسين جودتها وفقا لذوق المستهلك الصيني.

وأوضح «الواثق بالله» أنه سيتم أيضًا العمل على تكثيف صادرات محصول الكتان والقطن، وكذلك رمال السيليكا التى تعتمد عليها المصانع الصينية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة -حصلت المال على نسخة منه- أن الصادرات المصرية إلى الصين سجلت زيادة ملحوظة فى بنود المنتجات غير البترولية خلال 2022، بزيادات 25 % فى الفراولة المجمدة، والكتان 45 %، ورمال السيليكا %29 ، وسجاد وأغطية أرضيات %25.

وتربط الصين ومصر بعدة اتفاقيات، من بينها التعاون الاقتصادى والتجاري، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلًا عن التعاون فى مجال النقل البحرى والزراعى والاقتصادى والعلمي، إضافة إلى وجود مجلس أعمال مشترك.