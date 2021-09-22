1.238 مليار دولارحجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية خلال أول سبعة أشهر

سجل إجمالى حجم التجارة المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية فى السبعة شهور الأولى من العام الجارى نحو 1.238 مليار دولار موزعة بين صادرات كورية بقيمة 940 مليون دولار «بزيادة %41 عن قيمتها فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضي» وصادرات مصرية بقيمة 298 مليون دولار «بارتفاع قدره %10 عن الفترة المقابلة فى 2020».

وقال ستيف سوخو لي، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا»، لـ«المال»، إنه وفق إحصائيات رابطة التجارة الدولية الكورية، سجل حجم التجارة المشتركة بين البلدين العام الماضى نحو 1.561 مليار دولار، موضحاً أن حجم صادرات كوريا الجنوبية سجل نحو 1.215 مليار دولار فيما بلغت الصادرات المصرية نحو 346 مليون.

وفى عام 2019 بلغت التجارة المشتركة بين البلدين نحو 1.855 مليار دولار منها صادرات مصرية بقيمة 282 مليون وصادرات كورية بقيمة 1.573 مليار.

وقال إن الصادرات الكورية لمصر فى السبعة شهور الأولى من العام الجارى توزعت بين سيارات ركاب بقيمة 142 مليون دولار ومنتجات صناعية بقيمة 136 مليون ومركبات سكك حديدية بقيمة 118 مليون وقطع غيار السيارات بقيمة 45 مليون ومعدات ثقيلة للبناء بقيمة 34 مليون وصفائح وشرائح فولاذية بقيمة 27 مليون وشاشات مسطحة بقيمة 26 مليون.

كما استوردت مصر منها خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى مضخات بقيمة 21 مليون ومنتجات بتروكيماوية أخرى بقيمة 20 مليون وقطع غيار للأجهزة البصرية بقيمة 19 مليون دولار.

فى حين توزعت أبرز واردات كوريا من مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى بين النفثا « أحد منتجات النفط الوسيطة التى يتم الحصول عليها فى مصفاة النفط» بقيمة نحو 122 مليون دولار وغاز طبيعى بقيمة 56 مليون وزيت وقود ثقيل بقيمة 38 مليون وأمونيا مائية بقيمة 22 مليون ونخالة ومخلفات حبوب بقيمة 22 مليون وخامات معدنية بقيمة 19 مليون وملابس محبوكة بقيمة مليون دولار وسبيكة رصاص أو خردة بمليون دولار.