1.22 مليار جنيه صافي مشتريات العرب والأجانب في البورصة المصرية في 3 أشهر (جراف)

سجل صافي مشتريات العرب والأجانب في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 نحو 1.22 مليار جنيه غير شاملة الصفقات، بعدما كثفوا العمليات في قطاع البنوك، في حين سجلوا أكثر تداولات بيعية في الأغذية والمشروبات والتبغ.

وتحوى البورصة المصرية على 18 قطاعًا اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في 7، منها ضمت «البنوك» و«الموارد الأساسية» و«الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات» و«الرعاية الصحية والأدوية» و«الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات» و«المقاولات والإنشاءات الهندسية»، إضافة إلى «الخدمات التعليمية».

فيما فضل المستثمرون الأجانب والعرب البيع في الـ 11 قطاعًا الأخرى، على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ كأعلى قطاع ذي صافي مبيعات.

قطاع البنوك المساهم الأكبر في صافي مشتريات العرب والأجانب

ساهم في دعم صافي مشتريات العرب والأجانب بأعلى قيمة؛ إذ اتجه المستثمرون للشراء بصافي 1.52 مليار جنيه بدون الصفقات نتجت عن عمليات شرائية من قبل الأجانب فقط بـ 1.78 مليار جنيه وصافي بيع للعرب بـ236.4 مليون جنيه.

وحل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثاني من حيث مساهمته في دعم مشتريات غير المصريين بصافي شراء 197.33 مليون جنيه بدون الصفقات نتجت من اتجاه الأجانب والعرب للشراء بقيمتي 117.3 مليون جنيه و79.6 مليون جنيه على الترتيب.

وسجل المستثمرين صافي شراء في قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ 193.2 مليون جنيه والموارد الأساسية بقيمة 28.3 مليون جنيه والرعاية الصحية والأدوية 50.35 مليون جنيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بـ 9.6 مليون جنيه، إضافة إلى الخدمات التعليمية بـ 48.9 مليون جنيه.

639.5 مليون جنيه صافي مبيعات العرب والأجانب في قطاع الأغذية

سجل صافي مبيعات العرب والأجانب في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ القيمة الأعلى بين نظرائه الذين شهدوا عمليات بيعية من قبل غير المصرييين بقيمة 639.5 مليون جنيه بدون الصفقات نتجت من صافي بيع للأجانب فقط بـ 925.3 مليون جنيه وصافي شراء من العرب بـ 285.8 مليون جنيه.

وسجلت الـ 10 قطاعات المتبقية صافي بيع شملت القطاعات الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 24.1 مليون جنيه والعقارات بـ 51.8 مليون جنيه و المنسوجات والسلع المعمرة بـ 43.4 مليون جنيه ومواد البناء بـ 4.6 مليون جنيه والسياحة والترفيه بـ 2.07 مليون جنيه والطاقة الخدمات المساندة بـ 28.8 مليون جنيه وخدمات النقل والشحن بـ 27.9 مليون جنيه وتجارة وموزعون بـ 2.5 مليون جنيه والمرافق بـ 6.8 مليون جنيه بالإضافة إلى قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بـ 918.41 مليون جنيه.