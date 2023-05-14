1.22 مليار جنيه أرباح بنك «كريدي أجريكول» خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

واظهرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر المجمعة، نمو صافي الأرباح بنسبة 139.7%.

وحقق بنك كريدي أجريكول أرباحا بقيمة 1.22 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 941.4 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

كما ارتفع إجمالي إيرادات بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 69%، خلال 3 أشهر ،لتسجل 2.28 مليار جنيه، مقابل 1.35 مليار في الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر ، سجل أرباحا بنحو 2.41 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.59 مليار خلال عام 2021.