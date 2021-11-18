1.203 مليار جنيه أرباح مساهمات البنك المركزي في الشركات الشقيقة بنهاية العام المالى الماضى

مقارنة مع 1.404 مليار جنيه نهاية العام المالي السابق له

أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن وصول أرباحه من استثماراته في الشركات الشقيقة إلى 1.203 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي، مقارنة مع 1.404 مليار جنيه نهاية العام المالي السابق له.

وبحسب القوائم المالية فإن أرباح البنك المركزي ارتفعت فى شركة بنوك مصر من 83 مليون جنيه نهاية يونيو 2020، إلى 204 ملايين نهاية يونيو الماضي.

كما زادت أرباحه من شركة ضمان مخاطر الائتمان من 75 مليون جنيه نهاية يونيو ، إلى 68 مليونا نهاية يونيو الماضي.

وحقق البنك المركزي المصري أرباحا بقيمة 5 ملايين جنيه من استثماراته في شركة النيل لنقل الأموال نهاية يونيو الماضي، لاسيما أنه صعدت أرباحه في الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري من 8 ملايين جنيه نهاية العام المالي 2020، إلى 10 ملايين نهاية العام المالي الماضي.

من ناحية أخرى، تراجعت أرباحه في البنك العربي الأفريقي الدولي من مليار جنيه نهاية العام المالي 2020، إلى 670 مليونا نهاية العام المالي الجاري.

كما انخفضت أرباح البنك المركزي الناتجة عن استثماراته في المصرف العربي الدولي إلى 246 مليون جنيه نهاية العام المالي الماضي، مقارنة مع 256 مليونا العام المالي السابق له.