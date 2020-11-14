اتصالات وتكنولوجيا

1.2 مليار مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي «وي شات» عالميًا خلال أكتوبر الماضى

20% من المستخدمين أعمارهم تزيد عن 13 عامًا
المال - خاص 8:43 م, السبت, 14 نوفمبر 20 8:43 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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أظهر تقرير «we are social» الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، وصول إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «وي شات» نحو 1.2 مليار زائر عالميًا خلال شهر أكتوبر الحالى

وبلغ عدد المستخدمين لمنصة «وي شات» من الفئات العمرية التى تزيد عن 13 عامًا، نسبة 20% من إجمالى عدد الزائرين.

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وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعى «WeChat» شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

واحتل موقع التواصل الاجتماعى «وي شات» المرتبة الخامسة عالميًا بقائمة “السوشيال ميديا” الأكثر استخدامًا، بنحو مليار و296 مليون شخص خلال شهر أكتوبر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وصل إلى 4.14 مليار شخص عالميًا، خلال تلك الفترة.

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وبلغ المعدل الزمني التي يستغرقه المواطنون على منصات “السوشسال ميديا” نحو ساعتين و29 دقيقة يوميًا، خلال الشهر الماضى.

وبحسب تقرير «we are social» الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، تصدرت “كينيا” قائمة الدول الأكثر بحثًا على شبكات الإنترنت لمواقع التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها؛ بنسبة انتشار بلغت 84%، من إجمالى عدد السكان، خلال شهر أكتوبر الماضى.

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بقلم المال - خاص

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