1.2 مليار جنيه حجم الأعمال المستهدف لـشركة «أرض الخير»

■ توريد 4500 رأس ماشية للمؤسسة ضمن «صكوك الأضحية» محمد ريحان:تستهدف شركة أرض الخير، العاملة فى مجال الإنتاج الحيوانى، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «مصر الخير»، زيادة حجم أعمالها إلى 1.250 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 800 مليون فى 2017.وكشف المهندس أشر

■ توريد 4500 رأس ماشية للمؤسسة ضمن «صكوك الأضحية»



محمد ريحان:

تستهدف شركة أرض الخير، العاملة فى مجال الإنتاج الحيوانى، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «مصر الخير»، زيادة حجم أعمالها إلى 1.250 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 800 مليون فى 2017.

وكشف المهندس أشرف صالح، مدير قطاع المبيعات بالشركة – فى تصريحات لـ«المال»، على هامش جولة فى مزرعة الشركة فى محافظة أسيوط أمس الأول – أن الشركة ستقوم بتوريد نحو4500 رأس أبقار وماشية لمؤسسة «مصر الخير» ضمن صكوك الأضحية، متوقعا استفادة نحو مليونى فرد منها هذا العام.

وأطلقت «مصر الخير» حملة «صك الأضحية» للعام الرابع على التوالى، وسيتم توزيع اللحوم على المستحقين مع أول أيام عيد الأضحى، وطوال أيام التشريق، بسعر 3300 جنيه للصك، يحصل بها المتبرع على 27 كيلولحم بلدى صافى من مزارع «أرض الخير»، ويتم توزيعها بواقع 18 كيلو للأسر الأكثر استحقاقا، ويحصل المتبرع على 9 كيلومن اللحوم المميزة للمتبرع، ومن خلال الفروع أو عبر خدمة التوصيل.

وأضاف «صالح» أن شركته تتبنى خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة، عبر إنشاء 15 منفذا لبيع اللحوم مباشرة للمستهلكين، سيتم إنشاء منفذ منها العام الحالى فى المعادى، والباقى فى 2019 فى عدد من المناطق والمحافظات.

وأوضح أن مزارع «أرض الخير» تورد منتجها إلى نحو 6 سلاسل تجارية كبيرة عاملة فى السوق المحلية، من بينها مترو وأولاد رجب، وتسعى إلى إبرام تعاقدات مع عدة سلاسل جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع : «تدير شركة «أرض الخير»، أكبر مزارع إنتاج حيوانى متكاملة فى مصر، بطاقة استيعابية 100 ألف رأس تسمين، وفق أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية، فى محافظات أسيوط والوادى الجديد وطور سيناء والواحات البحرية».

وأكد أن الطاقة الحالية للمزارع تصل إلى نحو 35 ألف رأس سنويا، ومن المستهدف الوصول بها إلى 60 ألف بنهاية العام المقبل، لافتا إلى أن الطاقة القصوى تصل إلى نحو100 ألف رأس.

وأشار إلى أن الشركة تسعى بكل قوة إلى تنفيذ منظومة متكاملة تبدأ من التسمين والتربية حتى التسويق، كما حصلت على نحو 2000 فدان فى الواحات، يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم، لتوفير الخامات والأعلاف اللازمة للماشية بالمزرعة، وتوفير نفقات النقل، التى ارتفعت حاليا بعد زيادة أسعار الوقود.

وتعتمد فكرة مشروع «أرض الخير» على تمليك الشباب رءوس ماشية بواقع 20 رأسا للفرد، وتوفير برامج التدريب اللازمة، ويقوم الشباب برعاية الماشية داخل مزارع الشركة، خلال مدة الدورة الواحدة التى تتراوح بين 5 و6 شهور، ثم يتم بيع هذه الرءوس عن طريق عرضها فى السوق، أوتوريدها للسلاسل التجارية، أوطرحها ضمن صكوك الأضحية، ثم يتم منح كل فرد صافى الأرباح التى تصل إلى ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه.

و«تأسست شركة «أرض الخير» للتوزيع والتجارة عام 2009 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون المصرى رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وتعمل فى مجال الإنتاج الحيوانى بجميع أقسامه من تربية عجول تسمين، وإنتاج الألبان، وتحويل صناعة الإنتاج الحيوانى إلى صناعة متكاملة، وصولا إلى المستهلك النهائي.