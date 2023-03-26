1.2 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروع منطقة الإسكان المتوسط في مدينة 15 مايو

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تطوير طريق تقاطع المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن أعمال التطوير لمحور تقاطع طريق المجاورة (27/28) بالمرحلة الثالثة هو امتداد لأعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل، وهى ضمن الخطة المدرجة لجهاز المدينة.

وتابع رئيس الجهاز أن أعمال تطوير هذا المحور هامة للغاية كونه يربط بين المجاورة (27/ 28/ المنطقة الصناعية الأولى والطريق الدائري )، والذى يربط بين شمال وجنوب المدينة، وهو ما يجعله ذي أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن المدينة تشهد أعمال التطوير لكافة المحاور، لسهولة التنقل داخل المدينة وخارجها، وأن أعمال التطوير هى تحسين لجودة الطرق بالمدينة.

كما قام المهندس محمد خلف الله، ومسئولو جهاز مدينة 15 مايو، وأعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بتفقد مشروع 203 عمارات بمنطقة الـ 115 فدانا بالمدينة والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك للوقوف على آخر معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروع وجودة الأعمال.

2 مليار جنيه إجمالي استثمارات 203 عمارة بمنطقة الزهراء في مدينة 15 مايو

وقام أيضاً رئيس جهاز 15 مايو ومرافقوه، بالمرور على مشروع منطقة الإسكان المتوسط القرنفل بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بإجمالي استثمارات 1.2 مليار جنيه، كما تم المرور على العمارات بمنطقة الزهراء التي تضم 203 عمارة بإجمالي 4872 وحدة سكنية باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الأعمال تسير بمعدل يتماشى مع البرامج الزمنية المحددة للمشروع، وأن نسب الإنجاز تتناسب مع معدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أنه تتم متابعة الأعمال الجارية بالمشروع بصفة دورية للوقوف على جودة الأعمال ونسب الإنجاز للمشروع، ضمن الخطة المدرجة لتنفيذ الأعمال.