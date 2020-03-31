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1.2 مليار جنيه تراجعًا في أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الأخير من 2019

التراجع كان من نصيب نشاط الممتلكات رغم نمو أقساط الحياة
ماهر أبو الفضل 2:17 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 2:17 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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تراجعت أقساط التأمين المحصلة بالسوق المصرية، بقيمة 1.2 مليار جنيه ، في الربع الأخير من العام الماضي 2019 – في الفترة من أول أكتوبر حتي نهاية ديسمبر- مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018 ، لتصل الي 8.6 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

التراجع في حصيلة الأقساط، كان من نصيب نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، رغم نمو حصيلة تأمين الحياة وتكوين الأموال.

1.3 مليار جنيه قيمة التراجع في أقساط تأمين الممتلكات المحصلة

ووفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ،إنخفضت أقساط تأمين الممتلكات إلي 3.4 مليار جنيه في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 4.7 مليار جنيه في الربع المقابل من العام السابق، بإنخفاض قيمته 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.7%.

شركات تأمين الحياة ترفع رصيد أقساطها المحصلة لـ 5.2 مليار جنيه

وفي المقابل، إرتفع مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه، لتصل الي 5.2 مليار جنيه تقريبًا، في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 5.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2018.

زيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بسوق التأمين

في سياق متصل، شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بسوق التأمين، زيادة كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي، بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتصل الي 5.3 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 39.5%.

شملت الزيادات في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، كل من نشاطي شركات تأمينات الحياة والممتلكات، وإرتفعت فاتورة التعويضات المسددة بشركات تأمين الممتلكات، لتلامس 3 مليار جنيه، في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.9 مليار جنيه في الربع المقابل من العام السابق، فيما إرتفعت فاتورة المطالبات المسددة بشركات تأمينات الحياة، لتصل الي 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

100 مليون جنيه زيادة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، كشفت بيانات الرقابة المالية، عن زيادة الاستثمارات الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه، لتصل الي 3.3 مليار جنيه، في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 3.2 مليار جنيه في الربع المقابل من العام السابق.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة

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