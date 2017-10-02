1.188 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

معتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن مخزون الغلال بميناء الاسكندرية بلغ 1.188 ألف طن منها ٦٩٨ ألف طن قمح.وأضاف أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الاثنين حيث يتراكى على الأرصفة ٣٧ سفينة يجرى العمل عليها منها السفينة "كاب بالتيك" قادمة من ج

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن مخزون الغلال بميناء الاسكندرية بلغ 1.188 ألف طن منها ٦٩٨ ألف طن قمح.

وأضاف أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الاثنين حيث يتراكى على الأرصفة ٣٧ سفينة يجرى العمل عليها منها السفينة “كاب بالتيك” قادمة من جنوب افريقيا وعلى متنها ١٦٧ الف طن أكسيد حديد؛ كما يجرى تفريغ شحنة جازولين تزن ٣٠ ألف طن قادمة من بلغاريا على متن السفينة “الديباران”.

وأشار الغندور إلى أنه يجرى أيضا تفريغ شحنة غاز تزن ٩ آلاف طن قادمة من قبرص على متن السفينة “راماجاز”؛ ويجرى تفريغ شحنة سيارات ملاكى عددها ٥٧٩ سيارة قادمة من السعودية على متن العبارة “جراند ايطاليا”؛ وشحنة سولار تزن ٣٠ ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة “البترولية”.

وأضاف أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٣٠ سفينة وتواجد على المخطاف الداخلى ١٣ والخارجى ٣٨ سفينة؛ وسجل النظام الإلكترونى ورود ٢١٠ ألف طن بضائع عامة؛ ودخول وخروج ٩ آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جانبه وجه اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان.