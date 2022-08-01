1.14 مليار جنيه مبيعات الأجانب في قطاع البنوك بالبورصة يوليو الماضي (جراف)

شهد قطاع البنوك بالبورصة المصرية مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب يوليو الماضي سجلت 1.141 مليار جنيه، من إجمالي مبيعاتهم خلال الشهر البالغة 1.666 مليار جنيه.

امتدت مبيعات المستثمرون الأجانب لقطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 89.3 مليون جنيه، والاتصالات بقيمة 187 مليون جنيه، والتجارة والتوزيع بـ34 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بقيمة 11.7 مليون جنيه، والرعاية الصحية والأدوية بـ 194.6 ومليون جنيه، والعقارات بـ17.2 مليون جنيه، والمنسوجات بـ68.3 مليون جنيه، والموارد الأساسية بـ 60.7 مليون جنيه.

وكان نصيب المستثمرون الأجانب من تعاملات البورصة المصرية يوليو الماضي 16.4% بصافي مبيعات 1.666 مليار جنيه، وسار العرب في نفس الاتجاه بصافي مبيعات قيمتها 113.5 مليون جنيه، بنسبة 6.5%، واقتنص المستثمرون المحليون 77% من التعاملات البورصة في بصافي شراء 1.779 مليار جنيه