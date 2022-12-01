1.1 مليار جنيه قيمة فواتير الكهرباء فى 5 محافظات بصعيد مصر

انخفضت قيمة إصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتسجل 1.1 مليار جنيه عن شهر نوفمبر الماضى فى 5 محافظات بصعيد مصر.

وكشف المهندس رأفت شمعة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى للتوزيع، فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك انخفاضا قدره 15 مليون جنيه عن استهلاك شهر أكتوبر الاسبق، لافتا إلى أن قيمة تلك الفواتير الاسبق جميع القطاعات الحكومية والمنزلية والخاصة.

شمعة: الانتهاء من تركيب 90 ألف عداد كودى ومسبق الدفع خلال شهرين

رأفت شمعة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى للتوزيع

وقال شمعة إن تلك القيمة تنقسم إلى 700 مليون جنيه فواتير تم إصدارها ونحو 400 مليون جنيه استهلاك العدادات مسبقة الدفع التى تعمل بنظام كارت الشحن، لافتًا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاع الحكومى.

وأضاف أن هناك تراجعا فى الاستهلاك نظراً لبرودة الجو وتوقف تشغيل التكييفات وعدد من المراوح وغيرها من الأدوات والأجهزة التى ترفع الاستهلاك مثل الفريزر والثلاجات التى ينخفض استهلاكها مع برودة الجو.

وأوضح شمعة أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يأتى للقطاع المنزلى والخاص، مشيرا إلى أن هناك مقاصات بين الوزارات وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات وبعضها يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة زيادة نسب التحصيل بشركات التوزيع بشكل مستمر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا عدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.

وأوضح رئيس شركة مصر الوسطى للكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ما زالت تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، موضحا أنها قامت بتركيب أكثر من 90 ألف عداد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين للمبانى المخالفة والعشوائية.

وأكد أن هناك استقرارا نسبيا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى التى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لظروف الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن شركة «مصر الوسطى» انتهت من تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتحديث شبكاتها بالمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، والتى تضم نحو 150 قرية فى 6 مراكز بمحافظة أسيوط هى (أبوتيج – الفتح – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) والواقعة فى نطاق الشركة.

وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى خمس محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.