1.1 مليار جنيه زيادة في حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة خلال شهرين

رفعت سوق التأمين المصرية – بتنوع شركاتها سواء في الممتلكات أو الحياة، وتعدد أنظمتها سواء في العاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري- حصيلة أقساطها المحصلة، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2020 ، بقيمة 1.1 مليار جنيه، مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهرين المقابلين من العام الماضي 2019 ، بنسبة نمو تصل الي 20%.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

6.43 مليار جنيه حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة في يناير وفبراير الماضيين

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفع إجمالي الأقساط المحصلة، بسوق التأمين المصرية، لتصل الي 6.43 مليار جنيه في شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 5.36 مليار جنيه، في الشهرين المقابلين من العام الماضي 2019، بزيادة تلامس 1.1 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 20%.

43.3 % نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة مقابل 56.7% للحياة

وبلغ نصيب شركات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة، في يناير وفبراير الماضي، 2.8 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 43.3% ، مقابل 56.7% نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المحصلة في الشهرين الأولين من العام الجاري، بقيمة تتجاوز 3.6 مليار جنيه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.