1.1 مليار جنيه حجم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة يوليو الماضي

بلغ حجم زيادات رؤوس الأموال التى أجرتها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقسمة على 7 شركات مدرجة.

وجاءت قائمة الشركات الـ7 كالتالي، أولاً: شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة قدرها 591.6 مليون جنيه.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة “بايونيرز القابضة” من 4,68 مليار جنيه إلى 5,27 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 591,6 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة موزعة على عدد 118,32 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم، مسددة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتي نشأت نتيجة مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، والتي تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.

وجاءت شركة “ريكاب للاستثمارات المالية” ضمن القائمة بزيادة رأس المال، بقيمة 26.5 مليون جنيه، وأيضًا شركة “سي أي كابيتال القابضة” بقيمة 200 مليون جنيه، و”زهراء المعادي” بقيمة 132 مليون جنيه.

وأيضًا جاءت شركة “الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو” ضمن القائمة بقيمة 12.5 مليون جنيه، وأيضًا شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بقيمة 52.9 مليون جنيه، ثم شركة “ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” بقيمة 95.9 مليون جنيه .