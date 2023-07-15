1.1 مليار جنيه تعاملات سهم «التجاري الدولي» بالبورصة المصرية خلال أسبوع (جراف)

اقتنص سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبي لمؤشر السوق الرئيس EGX30 على 16.7% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي.

مستحوذا على 16.7% من التداولات

وبلغت التعاملات على السهم 1.144 مليار جنيه، عبر التعامل على 23.55 مليون ورقة مالية، بعد صعوده بنسبة 2.80% ليغلق عند مستوى 49.60 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، سجل المؤشر الرئيس للسوق صعودا بمفرده نسبته 1.4% مغلقا عند مستوى 17342 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.33% مغلقا عند مستوى 3428 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 1.2%، مغلقا عند 5084 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه الأسبوع السابق.