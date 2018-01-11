1.1 مليار جنيه إيرادات ميناء دمياط في النصف الثاني من 2017

المال - خاص أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الهيئة حققت إيرادات قدرها 1.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2017، بزيادة 165 % على الفترة المثيلة من العام السابق، محققًا طفرة غير مسبوقة للميناء على مدار أكثر من 30 عامًا منذ افتتاحه في 1986. كما ارتفعت نسبة إشغا

المال – خاص



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الهيئة حققت إيرادات قدرها 1.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2017، بزيادة 165 % على الفترة المثيلة من العام السابق، محققًا طفرة غير مسبوقة للميناء على مدار أكثر من 30 عامًا منذ افتتاحه في 1986.

كما ارتفعت نسبة إشغالات الأرصفة لسفن البضائع العامة لتصل إلى 87% وسفن الحاويات 56%.

وحسب بيان هيئة ميناء دمياط، فقد انخفض زمن بقاء السفن على الأرصفة، ليصل إلى متوسط 72 ساعة للبضائع العامة، بعد أن كان 110 – 125 ساعة، نتيجة ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

بينما ارتفعت معدلات تداول البضائع بنسبة 31% على ما كانت عليه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، بالأداء المتميز والجهد المبذول من العاملين بالهيئة، التى نتج عنها هذه المعدلات المرتفعة.