1.1 مليار جنيه إجمالى الرسوم عن سيارات الركوب بجمارك الإسكندرية خلال يونيو

مها أبوودن أفرجت جمارك الإسكندرية -خلال شهر يونيو الماضى- عن 7537 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات مختلفة، بقيمة مليار و714 مليون جنيه.وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات عن فترة المقارنة، 731 مليونًا و237 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.كما أفرجت جمارك الإ

مها أبوودن



أفرجت جمارك الإسكندرية -خلال شهر يونيو الماضى- عن 7537 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات مختلفة، بقيمة مليار و714 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات عن فترة المقارنة، 731 مليونًا و237 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 699 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 591 مليونًا و567 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم القيمة المضافة المحصلة عنها 99 مليونًا و474 ألف جنيه.

بالإضافة إلى الإفراج عن 868 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 735 مليونًا و511 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها بقيمة 83 مليونًا و285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية والجمركية.

وكذلك تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 193 مليونًا و196 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو لعام 2018، نحو 3 مليارات و41 مليونًا و913 ألف جنيه، بذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات الأخرى، خلال شهر يونيو 2018، تقدر بنحو مليار و107 ملايين و193 ألف جنيه.