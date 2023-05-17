1.1 مليار جنيه أرباح كيما خلال الربع الثالث من 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مؤشرات نتائج الأعمال و القوائم المالية عن الربع الثالث من العام المالي 2022 – 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الصناعات الكيماوية- كيما، خلال 3 أشهر، نمو صافي الأرباح بنسبة 129%.

وبلغ صافي أرباح الصناعات الكيماوية- كيما ، نحو 1.1 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من 2022 – 2023.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2021-2022.

كما ارتفع إجمالي إيرادات الصناعات الكيماوية- كيما، بنسبة 65%، لتسجل 5.13 مليار جنيه بالربع الثالث من 2022-2023، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وأوضحت “كيما” أن مؤشرات نتائج الأعمال تحت المراجعة تضمنت زيادة إيرادات المبيعات بنحو 2 مليار جنيه ، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بنحو مليار جنيه، وكذلك ارتفاع الفوائد المدينة بقيمة 270 مليون جنيه.