1.1 مليار جنيه أرباح فيصل الإسلامي خلال 9 أشهر

المال - خاص: كشفت المؤشرات المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نمو الأرباح إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 892.8 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016. و قالت الشركة، في بيان منشور على…

المال – خاص:

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نمو الأرباح إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 892.8 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016.

و قالت الشركة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الخميس، إن الإيردات قفزت إلى 4.88 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 4 مليارات جنيه في الـ 9 شهور الأولى من 2016.

يشار إلى أن البنك سجل صافي ربح بقيمة 828.3 مليون جنيه، خلال النصف الأول المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح 490.3 مليون جنيه، في النصف المماثل من 2016.