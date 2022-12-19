وزير الإسكان: 1.1 تريليون جنيه حجم مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية أحرزت تقدما كبيراً فى مجال التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

وجاء ذلك على هامش لقاء عاصم الجزار، بالدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث التعاون المشترك، ونقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني فى قطاع التشييد والبناء.

وأفاد وزير الإسكان، أنه تم عرض التجربة العمرانية المصرية، على الجانب الفلسطيني، وخاصة في مجال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بشكل عام، والقوانين والقواعد المنظمة، للعلاقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فى مجال التنمية العمرانية.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم أيضا، استعراض أوجه التعاون مع الجانب الفلسطيني، فى مجال إصدار الكودات الخاصة بقطاع التشييد والبناء، وذلك من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهو أحد الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمعنية بإصدار الكودات.