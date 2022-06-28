 1.030 مليار جنيه قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعملاء «شمال القاهرة للتوزيع» خلال يونيو

ارتفع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لعملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال شهر يونيو الجارى ليبلغ 1.030 مليار جنيه.

وكشف المهندس حسام الدين عفيفي، العضو المنتدب لشركة شمال القاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، أن إجمالى قيمة فواتير العملاء التابعين للشركة واصل ارتفاعه خلال الشهر الجارى نتيجة صعود الاستهلاك، ليقفز بقيمة 40 مليون جنيه عن شهر مايو الماضى والذى سجل 990 مليونا.

وأضاف أن هناك ارتفاعا مستمرا فى درجات الحرارة تسبب فى زيادة الاستهلاك من القطاعين التجارى والمنزلى مع بداية فصل الصيف منذ أيام ومرور مصر بموجات من الحر.

ولفت إلى أن تلك القيمة تمثل الاستهلاك المنزلى والتجارى خلال الشهر الجاري، وتنقسم إلى نحو 710 ملايين جنيه استهلاكًا منزليًّا، و320 مليونا للاستهلاك التجارى الأقل استهلاكا، حيث صعد الاستهلاك المنزلى بواقع 13مليونا والتجارى بـ 27 مليونا.

فى السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة فى الشركة، أن «شمال القاهرة» لتوزيع الكهرباء بدأت تحصيل الفواتير الأسبوع الماضى ، وسجلت نسب التحصيل الخاصة بفواتير الاستهلاك أكثر من %50 حتى الآن ، فى ظل مستهدف للوصول بها إلى %102 خلال الأيام المقبلة عبر محصليها من خلال تحصيل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى بعض عملائها.

وأشارت إلى أن جزءا من تلك الفواتير تم تحصيلها عبر العدادات مسبقة الدفع على مدار الشهر مما يسهل من عملية التحصيل، مضيفة أن الشركة حصلت الشهر الماضى أيضا جزءا من المتأخرات نتيجة عدم قدرة البعض على السداد أو القيام بالجدولة.

وقالت المصادر إن الاستهلاك الحكومى سجل ارتفاعًا أيضًا فى يونيوالحالى ، رافضة الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية، موضحًة أن هناك حسابات بين الجهات الحكومية وبعضها ولا يمكن الكشف عنها.

فى سياق آخر، قالت المصادر إن الشركة تقوم حاليا بعمل معاينات للمبانى والوحدات السكنية لتركيب العدادات لعملائها المتقدمين لتركيب عدادات مسبوقة الدفع على منصة وزارة الكهرباء.

وقامت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حتى مايو الماضى بتنفيذ أكثر من 1.3 مليون معاينة لوحدات سكنية تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات تم تقديمها مسبقا، وتم تنفيذ المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة، للبدء فى إجراءات التركيب بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.

وأشارت إلى أن الشركة انتهت أيضا من جميع أعمال الصيانة الخاصة بكافة شبكاتها خلال الأشهر الماضية استعدادا لفصل الصيف الجاري، بالإضافة إلى استقبال عيد الأضحى خلال يوليو المقبل.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات تجارية، تضم كلًّا من شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور– الخانكة– شبرا الخيمة– القناطر– بهتيم).