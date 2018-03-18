%0.4 زيادة في عدد الركاب داخل وخارج المدن 2016 ـ 2017

المال خاص:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصـــــاءات النقـــل الـعام للركاب داخل وخارج المدن عام 2016 / 2017 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:عدد المركبات المملوكة لهيئات وشركات ومرافق النقل العام: بلغ عدد المركبات المملوكة 8.9 ألف مركبة عــــ

المال خاص:



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصـــــاءات النقـــل الـعام للركاب داخل وخارج المدن عام 2016 / 2017 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:



عدد المركبات المملوكة لهيئات وشركات ومرافق النقل العام:

بلغ عدد المركبات المملوكة 8.9 ألف مركبة عــــــام 2016 / 2017

(منها 2.8 ألف مركبة مكيف، 6.1 ألف مركبة عادى) مقابل 8.8 ألف مركبة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪.



عدد الخطوط وجملة أطوالها لهيئات وشركات ومرافق النقل العام:

بلغ إجمالي عدد الخطوط 2.3 ألف خط عام 2016/2017 مقابل 2.5 ألف خط عــام 2015/2016 بنسبــة انخفاض قدره 8.3٪، ويرجع ذلك إلى تصفية النشاط لبعض المرافق والجمعيات التعاونية0

بلغ إجمالي أطوال الخـطوط 273.9 ألف كيلو متر عام 2016 / 2017 مقابل 305.3 ألف كيلو متر عام 2015/2016 بنسبة إنخفاض قدره 10.3٪.



عدد الخطوط وأطوالها وعدد الأدوار للوحدات بمترو الأنفاق:



بلغ عدد الخطوط 3 خط عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.



بلغت أطوال الخطوط 76 كيلو متر عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.

بلغ عدد الأدوار للوحــــدات 565 ألف دور عـــام 2016/2017 مقــابل 564 ألف دور عام 2015/2016 بنســبة زيادة قدرها 0.2٪ .



عدد الخطوط وأطوالها وعدد الأدوار للقطارات العاملة بالسكك الحديدية :



بلغ عدد الخطوط 52 خط عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.



بلغت أطوال الخطوط 7.1 ألف كيلو متر عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.

بلغ عدد الأدوار للقطارات العاملة 323.3 ألف دور عام 2016/2017 مقابل 409.5 ألف دور عام 2015/2016 بنسبة إنخفاض قدره 21.0 % وذلك لوجود عدد من عربات الركاب تحت الإصلاح وهالكة وخردة .

عدد الركاب داخل وخارج المدن:



بلغ إجمالي عدد الركاب 2.17 مليار راكب عام 2016/2017 مقابل 2.16 مليار راكب عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.4%, بلغت نسبة عدد الركاب في المركبات (الأتوبيس – الميني باص) 44.8 %, مترو الأنفاق 40.7 %, السكك الحديدية 11.2 % , باقي وسائل النقل 3.3% من الإجمالي عـــــام 2016 / 2017.





