اقتصاد وأسواق

%0 معدل التغير في أسعار البلاط والسراميك خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:   استقرت أسعار البلاط والسراميك خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية فيما تراوح معدل التغير فى أسعار البلاط، مقارنة بأغسطس 2016 بين 21.4 إلى 37.5% وفى السراميك بين 36.6 إلى 46,2%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:
 
استقرت أسعار البلاط والسراميك خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية فيما تراوح معدل التغير فى أسعار البلاط، مقارنة بأغسطس 2016 بين 21.4 إلى 37.5% وفى السراميك بين 36.6 إلى 46,2%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار البلاط والسراميك، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

البلاط  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

37,5 %

0%

48

66

66

م2

بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم ) 

27.1%

0 %

85

108

108

م2

بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )

33.3%

0%

75

100

100

م2

بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )

21.4 %

0 %

28

34

34

م2

بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)

  

 

السراميك

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

36.6 %

0%

41

56

56

م2

سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )

46.2%

0 %

39

57

57

م2

سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )

37.5 %

0%

48

66

66

م2

سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )

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