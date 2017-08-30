اقتصاد وأسواق

%0 معدل التغير في أسعار البلاط والسراميك خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار البلاط والسراميك خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية فيما تراوح معدل التغير فى أسعار البلاط، مقارنة بأغسطس 2016 بين 21.4 إلى 37.5% وفى السراميك بين 36.6 إلى 46,2%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات