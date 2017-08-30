%0 معدل التغير في أسعار البلاط والسراميك خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار البلاط والسراميك خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، دون حدوث أية تغيرات سعرية فيما تراوح معدل التغير فى أسعار البلاط، مقارنة بأغسطس 2016 بين 21.4 إلى 37.5% وفى السراميك بين 36.6 إلى 46,2%، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار البلاط والسراميك، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
البلاط :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
37,5 %
0%
48
66
66
م2
بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم )
27.1%
0 %
85
108
108
م2
بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )
33.3%
0%
75
100
100
م2
بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )
21.4 %
0 %
28
34
34
م2
بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)
السراميك
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
36.6 %
0%
41
56
56
م2
سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )
46.2%
0 %
39
57
57
م2
سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )
37.5 %
0%
48
66
66
م2
سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )