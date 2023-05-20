5 أسهم تقتنص أكثر من 91% من تداولات بورصة النيل الأسبوع الماضي

هيمنت 5 أسهم سيطر عليها قطاعي العقارات، والصناعات الهندسية على 91.1% من قيم تداولات بورصة النيل الأسبوع الماضي.

وجاء في الصدارة سهم المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 45% من التداولات، بقيمة 14.4 مليون جنيه، تلاها مباشرة سهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري بحصة 26.1% من التعاملات، بقيمة 8.396 مليون جنيه.

وثالثا جاء سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بحصة 11.4% من التداولات، بقيمة 3.655 مليون جنيه، ورابعا جاء سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بحصة 4.8% من التداولات، بقيمة 1.5 مليون جنيه، وخامسا جاء الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.8% من التداولات بقيمة 1.224 مليون جنيه.

وبتعاملات الأسبوع الماضي تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.04% مغلقا عند 16745 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، مغلقا عند 2962 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.11% مغلقا عند مستوى 4497 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 36 مليار جنيه من قيمته، بما يعادل 3.2%، ليستقر عند 1.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.128 تريليون بنهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.