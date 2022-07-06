4 مصرفيين مصريين ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط

ضمت قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي لعام 2022 بالشرق الأوسط 4 مصرفيين مصريين.

ووفقا لقائمة مجلة فوربس جاء محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك واتحاد المصارف العربية في المركز 41.

كما حجز الرئيس التنفيذي لبنك التجاري الدولي حسين أباظة المركز الـ47 في القائمة بينما جاء أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في المركز 49 ثم شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي في المركز 87 .

وتضم قائمة هذا العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.

كما تصدر الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة من خلال 27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم قادة قطاع الاتصالات بـ8 رؤساء، ثم 7 قيادات في كل من قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.

وتتجاوز قيمة الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة 5 تريليون دولار، وبلغت إيراداتها أكثر من تريليون دولار العام الماضي