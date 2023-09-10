227 ألف عامل فقدوا وظائفهم في قطاع التكنولوجيا عالميًا في 2023

أقدم ما يزيد على 900 شركة تكنولوجيا عالمية على تسريح العمال خلال العام الحالى، حسبما أورد موقع Layoffs.fyi، إذ جرى تسريح ما يزيد على 227 ألف موظف منذ بداية عام 2023، بحسب البيانات ذاتها.

وأظهرت البيانات أن عام 2023 تخطى بسهولة كبيرة العام الماضي، من حيث أعداد العمال الذين جرى تسريحهم في قطاع التكنولوجيا العالمية، مشيرة إلى أن 949 شركة تقنية سرحت 227.2 ألف موظفًا منذ بداية 2023.

وفي العام الماضي فقط، سرحت 1024 شركة تقنية 154336 موظفًا، وفق تقديرات موقع Layoffs.fyi.

كانت مايكروسوفت، عملاقة صناعة البرمجيات الأمريكية أعلنت عن المزيد من تخفيضات العمالة في يوليو الماضي، إلى جانب شطب 10000 وظيفة أخرى في وقت سابق من هذا العام.

وكان موقع “جيك واير” GeekWire قد انفرد بنشر أحدث جولة من تخفيضات الوظائف التي نفذتها ميكروسوفت، والتي تستهدف الموظفين في خدمة العملاء والدعم والمبيعات.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي: “إن التعديلات التنظيمية وتعديلات القوى العاملة جزء ضروري ومنتظم من إدارة أعمالنا”، مضيفا أننا سنواصل تحديد الأولويات والاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجي لمستقبلنا ودعمًا لعملائنا وشركائنا.

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة شركة نيانتك إند Niantic Inc، التي ابتكرت لعبة “بوكيمون جو” “Pokemon Go”الشهيرة، عن تسريح 230 موظفًا.

وفي الشهر ذاته، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تطبيق تداول الأسهم روبن هود ماركتس انك Robinhood Markets Inc. (HOOD) كان يسرح حوالي 7% من موظفيه بدوام كامل، أو حوالي 150 شخصًا.

وقال متحدث باسم روبن هود في تصريحات أدلى بها لموقع “ماركيت ووتش”: “نحن نضمن التميز التشغيلي في كيفية عملنا معًا بشكل مستمر”.

وأضاف: “في بعض الحالات، قد يعني هذا أن تقوم الفرق بإجراء تغييرات بناءً على حجم الشركة وعبء العمل وتصميم المؤسسة والمزيد.”

وفي أوائل يونيو، كشفت شركة سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه Spotify Technology SA (SPOT) النقاب عن خطط لتسريح ما يقرب من 200 شخص، أو ما يعادل 2% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

وكانت مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا الرائدة أعلنت عن تخفيضات كبيرة في الوظائف خلال العام الحالى، مثل “ميتا” (فيسبوك سابقا)، وآمازون، ولينكد إن، وإلكترونيس أرتس، وبالانتير تكنولوجيز، وروكو إنك.

وضمت القائمة أيضا شركات “زووم فيديو كوميونيكشنز” و”إي باي” و”ديل تكنولوجيز” و”باي بال هولدينجز” و”إنترناشونال بزنس ماشينز كورب” و”إنتل كورب” و”جوجل”.