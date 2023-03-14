«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع «الطارق أوتوموتيف» لتعزيز تجربة شراء العملاء للسيارات

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية مع شركة «الطارق أوتوموتيف»، إحدى الشركات الرائدة في بيع وتوزيع السيارات والمتواجدة بمعارضها وفروعها في مختلف المحافظات المصرية، لتقديم حلول دفع مريحة وبفترات سداد ميسّرة للعملاء الراغبين في شراء السيارات الجديدة.

وبموجب هذه الشراكة، التي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها «ڤاليو» لتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، سوف يتمكن عملاء شركة «الطارق أوتوموتيف» من الحصول على موافقات فوريّة والاستمتاع بتجربة شراء سهلة للسيارات الجديدة بسلاسة وسرعة وأقلّ تكلفة. وسيتاح للعملاء أيضًا بيع سياراتهم في أي وقت بعد الشراء بدون حظر بيع مما يمنح العميل كل حقوق الملكية للسيارة والمميزات المترتبة على هذا.

ولتسهيل عملية الشراء، سوف يتواجد مندوب «ڤاليو» في فروع «الطارق أوتوموتيف» لتفعيل الخدمة للعملاء على الفور، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الشركتين لتطوير سوق السيارات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة العملاء.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو» عن اعتزازه بقدرة الشركة على طرح المزيد من المنتجات والخدمات الابتكارية والشاملة بأسعار معقولة لتشمل عملاء قطاع السيارات في مصر، ومساعدتهم في تعزيز نمط حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عند اتخاذ قرارات الشراء الاستراتيجية.

وأضاف لطفي أن انضمام شركة «الطارق أوتوموتيف»، كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات المصري، إلى قاعدة شركائنا سوف يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها «ڤاليو» كأحد رواد تطوير سوق السيارات سريع النمو، فضلًا عن المساهمة في تعزيز قدرة الطارق على التوسع بقاعدة عملائهم من خلال تنويع خيارات الشراء للعملاء عبر تقديم حلول تمويلية متنوّعة أكثر سهولة ومرونة مقارنةً بالطرق التقليدية مثل المدفوعات النقدية، والتمويل الائتماني، وقروض السيارات، والقروض الشخصية.

ومن جهته قال طارق هيمن، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة «الطارق أوتوموتيف» أن الشركة نجحت على مدار العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانتها الرائدة عبر تقديم أفضل المنتجات عالية القيمة في السوق، وأفضل تجربة ممكنة للعملاء.

وأكد على اعتزازه بالتعاون مع «ڤاليو»، وهي الشركة الرائدة في تعزيز نمط الحياة المتطور، وذلك لضمان حصول عملائنا على أفضل الحلول التمويلية لشراء السيارات الجديدة بدون حظر بيع، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على موافقات فورية على التمويل، والتمتّع برفاهية امتلاك سياراتهم الجديدة بالكامل من «الطارق أوتوموتيف».

وفي هذا الإطار أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» عن سعادته بتقديم وسيلة ملائمة ومعقولة التكلفة للعملاء لتيسير عملية شراء السيارات للعملاء، لاسيّما في ظل ما يشهده سوق السيارات في مصر من انخفاض على صعيد المبيعات نظراً للزيادات الأخيرة على أسعار السيارات.

وأضاف سعودي أن هذه الشراكة تؤكد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها «ڤاليو» على مدار الأعوام الماضية، حيث تواصل الشركة تقديم المنتجات والحلول المبتكرة لتيسير حياة العملاء وتعزيز قطاعي التمويل الاستهلاكي وتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

جدير بالذكر، أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها «ڤاليو» في الآونة الأخيرة، بما في ذلك شركة «Sixyards» لتقديم حلول التمويل الميسرة للاعبين الناشئين الذين يطمحون إلى المشاركة في أول معسكر تدريبي تحت رعاية رابطة الدوري الإسباني «La Liga» في مصر.

كما وقعت «ڤاليو» اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز»، المتخصّصة في توفير حلول الطاقة، لدعم قدرة عملاء «توتال إنرجيز» على تحمل التكاليف داخل محطات الخدمة من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة.

وفي مجال التعليم، أبرمت الشركة اتفاقية مع ا«لجامعة الأمريكية بالقاهرة» تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، دخلت «ڤاليو» في شراكة مع المنصات الرقمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمنطقة – «نون» و«جوميا» و«أمازون مصر» – مما أتاح للعملاء إجراء عمليات شراء على جميع المنصات الثلاث.