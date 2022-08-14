«نعيم» تتوقع تحقيق «إم إم جروب» أرباحا بقيمة 60 مليون جنيه الربع الثاني لـ 2022

توقعت بحوث “نعيم القابضة” أن تحقق شركة “إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية – إم تي أي” أرباحًا بقيمة 60 مليون جنيه عن الربع الثاني من العام الجاري 2022 .

وقالت إنه من المفترض أن تعلن شركة إم إم جروب غدًا عن نتائجها في الربع الثاني من 2022، وتتوقع لها أداءً ضعيفا للربع الثالث على التوالي، ورجحت أن يصل صافي الربح إلى 60 مليون جنيه، بتراجع 47.7٪ سنويًا نتيجة لتراجع الهوامش والإيرادات)، ولكن بارتفاع 17.9٪ بشكل ربع سنوي بدعم من ارتفاع الهوامش.

ورجحت أن يتراجع إجمالي الإيرادات بواقع 17.6٪ سنويًا و1.5٪ بشكل ربع سنوي، ليسجل 1.9 مليار جنيه.

وعلى نطاق إيرادات القطاعات، توقعت “نعيم” أن تصل إيرادات مبيعات الهواتف المحمولة إلى 995 مليون جنيه، بنمو 1.1٪ سنويًا و10٪ على أساس ربع سنوي، نتيجة لتراجع حجم مبيعات الهواتف المحمولة بواقع 20٪ بشكل ربع سنوي، على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار بحوالي 30٪، وهو ما يُتوقع أن يفيد هوامش الشركة.

كما رجحت أن ترتفع إيرادات مبيعات الأجهزة المنزلية بحوالي 16.9٪ بدعم من الأسعار وحجم المبيعات، ولكن بتراجع 10٪ بسبب العوامل الموسمية، لتصل إلى 521 مليون جنيه.

ومن المُقدر أن تبلغ إيرادات مبيعات السيارات 108 ملايين جنيه، نظرًا لوصول عدد مبيعات السيارات المستوردة الجاجوار واللاند روفر إلى 5 وحدات في يونيو 2022، بتراجع حاد قدره 94.7٪ سنويًا و61.5٪ شهريًا في الربع الثاني من 2022.