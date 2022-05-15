«جيتس للتطوير العقاري»: خطة للاستثمارات والتوسعات وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات

أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري تعيين حسن نصر رئيسا تنفيذيا للشركة وذلك في إطار خطتها لضخ دماء جديدة وخبرات متميزة لمواصلة الريادة التي بدأتها وتماشيا مع الفكر الجديد الذي تنتهجه.

وجاء اختيار مجلس الإدارة لحسن نصر لهذا المنصب انطلاقا من الإيمان بقدراته في ترجمة رؤية الشركة الحقيقية في الفترة القادمة بعد نجاحه في تطبيق استراتيجية جديدة في الشركات التي عمل بها حيث نجح في تحقيق إنجازات كبيرة خاصة وأنه يمتلك أكثر من 25 عامًا في إدارة وتطوير المشروعات العقارية ولديه الخبرة الكافية في التمويل وإدارة العمليات في كبرى شركات التطوير العقاري التي عمل بها قبل التحاقه بشركة جيتس للتطوير العقاري مثل سيتي إيدج وبالم هيلز وغيرها من الشركات الكبرى.

وقال حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري إنه لمن دواعي سروري أن أحظى بشرف قيادة فريق عمل جيتس للتطوير العقاري، والذي يضم نخبه من الكفاءات المؤهلة والقادرة على تجاوز كافة الصعوبات وخاصة تلك المرتبطة بالسوق العقارية المصرية وفرص النمو وذلك من خلال التركيز على سياسة التنويع وإيجاد فرص نمو جديدة ومشروعات توسعية للشركة.

واستكمل: الشركة لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفي العاصمة الإدارية والساحل الشمالى وكذلك البحر الأحمر ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة بالإضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء خاصة بعدما حققنا نجاحات مميزة في مشروعات الشركة الخمسة كمبوند فينيا ومول اوداز وكمبوند كتالان بالعاصمة الإدارية ومول ويست جيت بـ 6 أكتوبر وبلازا اسبانيا مول بالشيخ زايد باجمالي استثمارات تصل لحوالي 9 مليارات جنيه.

كما تسعى الشركة لزيادة محفظة الأراضي بالشركة حيث تصل محفظة الأراضي الخاصة بالمشروعات الخمسة 96 فدانا تضمنت بعدد وحدات اجمالي 3044 وحدة مختلفة بين التجاري والإداري والطبي والسكني.

وترغب في التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بفكر متميز معتمدين علي أروع التصميمات العالمية التي تقوم بها كبريات المكاتب الهندسية في العالم والفكر الجديد الذي يتناسب مع خططتنا التوسعية لقيادة الشركة في المرحلة القادمة خاصة وأننا ندرس فرص ومشروعات جديدة خلال الأيام القادمة.

ووضعت الشركة خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة لتحقيق نسب مبيعات تصل لحوالي 3.2 مليار جنية في 2022 وبدأنا بها منذ اليوم الأول وسنري الأيام القادمة المزيد من الإنجازات والنجاحات.

يذكر أن حسن نصر حاصل علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويمتلك خبرات كبيرة في إدارة وتطوير المشروعات العقارية من خلال عمله في كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بجانب خبراته المتعددة في تطوير وتنفيذ الضوابط والعمليات المالية وإدارة التغيير بما يمتلكه من رؤية في قراءة الواقع والتنبؤات المبنية علي النتائج والمقدمات ونجاحه في تنفيذ أنظمة جديدة، من خلال تطوير الإجراءات، وتحسين الضوابط وهو ما جعله يحقق نجاحات كثيرة في هذه الشركات.. بجانب خبراته في تطوير أداء فرق العمل وهو ما ظهر جليا في تطوير الأداء وتحقيق طفرة كبيرة في الشركات التي عمل بها وزيادة نسبةً الربحية

كما نجح في تطوير الأداء المالي والإداري بجانب فكره الواعي والذي بدأ تنفيذه في شركة جيتس بهدف تنمية محفظة الأراضي والاتجاه لتطوير مشروعات في شرق وغرب القاهرة وكذلك في الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر.