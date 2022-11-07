«تارجت» : نمو الطلب على وظائف تطوير البرمجيات بين 30 إلى 40% خلال السنوات المقبلة

تزيد الضغوط بصورة كبيرة في أسواق العمل في المنطقة خاصة في الدول غير المتجة للنفط فالمتغيرات الجيوسياسية التي رفعت أسعار السلع الأولية ومنتجات الطاقة دفعت البنوك المركزية العالمية الكبرى إلى تشديد سياستها النقدية ما ضغط على الاقتصادات الناشئة ورفع أسعار العملات الرئيسية في العالم ما زاد تكلفة المعيشة.

تسريح موظفين

تشير دراسة شركة تارجت لاستشارات الموارد البشرية السنوية لبحوث الأجور والمزايا لعام 2023 إلى أن ضغوط الاقتصاد الكلي دفعت عددًا كبيرًا من الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها الذين يحصلون على أكبر الرواتب لضغط التكاليف ما كان له أثر سلبي على الإنتاج، الأمر الذي لم تلق له تلك الشركات بالًا لتراجع الطلب.

وتضيف أن ثمة إجراءات اقتصادية تتخذ في أسواق المنطقة تضاعف تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على سوق العمل، كما هو الحال في مصر وتونس إذ خفضت كلًا من البلدين سعري عملتيهما.

محمد الدروي

يقول محمد الدروي، العضو المنتدب لشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية إن الرؤية صارت ضبابية في أسواق العمل في أغلب دول العالم بعد التداعيات الاقتصادية المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية وما بعدها، فقد تراجع التوظيف بصورة كبيرة مع إغلاقات الجائحة، ثم بدأ يتعافى تدريجيًا حتى نشوب أزمة شرقي أوروبا.

إقبال على الخليج

وفي شأن سوق العمل المصري، رصد محمد الدروي زيادة في حالات تسريح الموظفين ذوي الرواتب المكلفة على شركاتهم، وقد تزامن ذلك مع إقبال كبير على العمل في دول الخليج التي تتميز بسوق عمل أكثر استقرارًا ورواتب تزيد بحوالي 35% عن نظيرتها في مصر، لكن اللافت للنظر هو القبول برواتب لا تعتبر عالية.

ويضيف الدروي أن حملة استقالات كبرى بدأت تتكشف تدريجيًا في مصر في الوظائف المطلوبة عالميًا، ومنها وظائف البرمجة والتعهيد خاصة في ظل تعدد خيارات الوجهات التي يمكن أن يتجه إليها العاملون في هذا المجال والرواتب المغرية التي تقدم إليهم.

رفع الأجور

ودعا إلى زيادة الأجور لتواكب نسب التضخم في الأسواق، إذ تبلغ نسب الزيادات المطلوبة في الأجور الاسمية في الاقتصادات النامية 0.6% لكل 1% من التضخم، في حين تتماثل في الاقتصادات المتقدمة، مع نسب الزيادة في التضخم، بحسب الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ووفق دراسة سابقة لتارجت، فإن وظائف تطوير البرمجيات واحدة من بين الوظائف الأكثر طلبًا في العالم، إذ توقعت نمو الطلب عليها بما بين 30% و40% خلال السنوات المقبلة.

يُشار إلى أن طفرة التحول الرقمي حول العالم بدأت عام 2009 ومنذ ذلك الحين تزداد الحاجة إلى مطوري البرمجيات.

تعمل شركة تارجت لاستشارات الموارد البشرية كمزود رائد لخدمات الموارد البشرية في السوق المصرية منذ عام 2006، من خلال 4 خدمات أساسية، هي: التوظيف وإدارة المواهب، واستشارات الموارد البشرية، وإدارة نظم الأجور والمزايا، فضلًا عن إدارة مشاريع الموارد البشرية والحوكمة.

كما تدعم تارجت ، ذات الخبرة الطويلة، الشركات للتركيز على أعمالها الأساسية من خلال فريق عمل محترف للتعامل مع التوظيف، وخدمات التعهيد، وإدارة شئون الموظفين، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الطبي، ووضع السياسات العامة للأجور.