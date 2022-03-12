﻿وزير الرى ونظيره بجنوب السودان يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، حيث توجها لافتتاح “معرض زهور الربيع” والذى تقيمه الوزارة بحدائق القناطر الخيرية.

ويعد معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية من أقدم معارض الزهور في مصر، وتحرص وزارة الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام ، ويعتمد المعرض على زهرة بذرة السناريا والتي تعد من البذور النادرة، وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية.

كما يشتمل المعرض على أنواع كثيرة من النباتات مثل الجارونيا وزهور القطف والأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها المتعددة، بالإضافة لشجرة المورينجا التى تم إضافتها حديثا، وشتلات شجرة التين البنغالي التى تعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر الخيرية، وشتلات النخيل البلدي.

جدير بالذكر، أن جميع الشتلات والنباتات والأشجار الموجودة بالمعرض هي من إنتاج مشاتل وصوب الوزارة بالقناطر الخيرية المقامة على مساحة 20 فدانا تنتج كافة الأشجار والنباتات التي تستخدم في أعمال تطوير الحدائق ، كما تلبي طلبات الجمهور من منافذ البيع التابعة لها ، ويتم إدارة وتشغيل هذه المشاتل والصوب ذاتيا بأيدي المهندسين والعاملين ومعدات وزارة الموارد المائية والري.

وقال عبد العاطى، إن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة جوبا، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حالياً بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد .