ﻷول مرة في تاريخهما.. الشوربجي والوليلي يتوجان ببطولة العالم للإسكواش

علي المصري: أحرز محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا، لقب بطولة العالم للإسكواش، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 3-2 على شقيقه مروان الشوربجي، المصنف السادس، في نهائي مصري خالص، في مانشستر بإنجلترا، الأحد. وتفوق محمد بواقع 11-5 و9-11 و11-7 و9-11 و11-6، ليعوض هزيمته مرتين، في النهائي، عامي 2012

علي المصري:

أحرز محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا، لقب بطولة العالم للإسكواش، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 3-2 على شقيقه مروان الشوربجي، المصنف السادس، في نهائي مصري خالص، في مانشستر بإنجلترا، الأحد.

وتفوق محمد بواقع 11-5 و9-11 و11-7 و9-11 و11-6، ليعوض هزيمته مرتين، في النهائي، عامي 2012 و2014، أمام مواطنه رامي عاشور.

وفي نهائي مصري خالص أيضا لمنافسات السيدات، فازت رنيم الوليلي، المصنفة الثانية، 3-1، على نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، لتحرز اللقب أيضًا لأول مرة في تاريخها.

وتألقت رنيم، التي خسرت في نهائي 2014، أمام الماليزية نيكول ديفيد، وتفوقت بواقع 3-11 و12-10 و11-7 و11-5 على نور، الفائزة باللقب في العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت مصر ببطولة العالم لفرق الرجال، للمرة الرابعة في تاريخها، بعد انتصارها في النهائي على إنجلترا، في مارسيليا.