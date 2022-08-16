ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﻧوادي وادي دﺟﻠﺔ و«ﺑﺎي-ﺑﺎس» ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت «ﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ»

وقعت شركة “باي-باس” المقدمة لحلول التكنولوجيا الصحية اتفاقية شراكة مع مجموعة أندية وادي دجلة ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت “ﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ” ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎدي.

الاتفاقية تأتي تماشيا مع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻧدﯾﺔ وادي دﺟﻠﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺻﺣﯾﺔ وإﻋداد رﯾﺎﺿﯾﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾﯾن، ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم “ﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ” وھو ﻣﻧﺗﺞ ﻣن “باي -باس” ﻟﺟﻣﯾﻊ أعضاء مجموعة أندية وادي دﺟﻠﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭم ﺑﮭدف اﻟوﺻول إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة.

وﯾساعد ﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣستخدميه ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼﺗﮭم اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻗﻣﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻲ اﻟورﻗﻲ، ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ، إلى جانب ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﻛﺎرت اﻟﺻﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق وادي دﺟﻠﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﺷﺗراﻛﮭم ﻓﻲ اﻟﻧﺎدي.

الخدمة مقدمة للأعضاء واللاعبين على حد سواء

وﻗﺎل أﻧطوان داود، ﻣدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎي-ﺑﺎس: “ﻧﺣن ﻓﺧورون ﺑﺄن ﻧﻛون ﺳﺑبا ﻹﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻣؤﺛر ﻟﺻﺣﺔ أﻋﺿﺎء ﻧﺎدي ﻛﺑﯾر ﻛﻧﺎدي وادي دﺟﻠﺔ”.

وأﺿﺎف “ﻧﺣن ﺣرﯾﺻون ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن 200 ألف أﺳرة ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎدى من رعاية صحية بشكل أفضل الأمر الذي يمهد رعاية صحية أفضل للجميع”، لافتا إلى تقديم خدمات إضافية للاعبي النادي بهدف متابعة حالتهم الصحية بشكل عام.

مدير التسويق والشراكات بأندية وادي دجلة: الشراكة توفر المعلومات الطبية على الفور

وقال مروان مرزوق مدير التسويق والشراكات بأندية وادي دجلة إن الشراكة مع “باي-باس” تمهد الطريق لأي تخصص طبي للوصول إلى المعلومات الطبية التي يحتاجون إليها على الفور وتوفير الشخص المناسب لأعضائنا والرياضيين أيضا.

يذكر أن “باي-باس” ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻗﻣﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺳﮭوﻟﺔ ﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣرﺿﻰ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﺟودة.