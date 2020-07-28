‮«‬الغرف‭ ‬التجارية‮»‬: ‬تراجع‭ ‬الطلب‭ ‬على ‬الدواجن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭

السعر‭ ‬يسجل‭ ‬أقل‭ ‬مستوياته‭ ‬عند‭ ‬24‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكيلو‭ ‬

تشهد‭ ‬أسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬تراجعًا‭ ‬ملحوًظا‭ ‬فى‭ ‬الطلب‭ ‬الذى‭ ‬يسجل‭ ‬أقل‭ ‬مستوياته‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬الذى‭ ‬يوافق‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي،‭ ‬لتسجل‭ ‬أسعار‭ ‬كيلو‭ ‬الدواجن‭ ‬تراجعًا‭ ‬ليباع‭ ‬الكيلو‭ ‬بنحو‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬جنيهًا‭ ‬فى‭ ‬المزرعة، ‬ويصل‭ ‬للمستهلك‭ ‬بحوالى‭ ‬24‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكيلو،‭ ‬مقابل‭ ‬24‭ ‬جنيهًا‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬فى‭ ‬المزرعة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

‬يقول‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الثروة‭ ‬الداجنة‭ ‬بالغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬إن‭ ‬اسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬عند‭ ‬أقل‭ ‬مستوياتها‭ ،‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سعرها‭ ‬انخفض‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬التكلفة‭ ‬ليتراوح‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬و20‬ جنيهًا‭ ‬للكيلو‭ ‬فى‭ ‬المزرعة،‭ ‬ويصل‭ ‬للمستهلك‭ ‬بسعر‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكيلو‭ ‬مقابل‭ ‬24‭ ‬جنيهًا‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬فى‭ ‬المزرعة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ويوضح‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬الدواجن‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تدنى‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭.

ورجح ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الثروة‭ ‬الداجنة‭ ‬بالغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬استمرار‭ ‬تدني‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدواجن‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬بأسبوعين‭.

وقال‭ ‬السيد‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬خسائر‭ ‬مربى‭ ‬الدواجن،‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬الحالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البرودة‭ ‬تدفع‭ ‬أصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬لاستخدام‭ ‬أسطوانات‭ ‬البوتاجاز‭ ‬للتدفئة،‭ ‬وهذا‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬التكلفة‭ ‬على‭ ‬مربي‭ ‬الداوجن،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬أيضًا‭ ‬يعرض‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الدواجن‭ ‬للنفوق‭ ‬فى‭ ‬المزارع‭. ‬

فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬بيض‭ ‬المائدة‭ ‬قرابة‭ ‬26‭.‬5‭ ‬جنيه‭ ‬لكارتونة‭ ‬البيض‭ ‬‮«03‬‭ ‬بيضة‮»‬،‭ ‬ليباع‭ ‬للمستهلك‭ ‬بسعر‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و32‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكارتونة‭.

وقال‭ ‬محمود‭ ‬العناني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الدقهلية‭ ‬للدواجن،‭ ‬إن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدواجن‭ ‬يشهد‭ ‬تراجعًا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬متوقعا‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الإنخفاض‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬بأسبوعين‭.‬

وأكد‭ ‬العناني‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬الدواجن‭ ‬فى‭ ‬المزرعة‭ ‬يبلغ‭ ‬20‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكيلو‭ ‬حاليًّا.‭‬

وأضاف ‭‬أن‭ ‬ضعف‭ ‬الحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬الى‭ ‬قلة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الدواجن‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬يلجأ‭ ‬فيها‭ ‬المستهلكين‭ ‬لتقليل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدواجن‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭. ‬

فيما‭ ‬استقرت‭ ‬أسعار‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬بين ‭ ‬110وحتى‭ ‬160‭ ‬جنيهًا ‬للكيلو‭ ‬البلدي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتصريحات‭ ‬شعبة‭ ‬القصابين‭ ‬بالغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي‭. ‬

بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬اللحم‭ ‬المستورد‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬وحتى‭ ‬70‭ ‬جنيهًا‭ ‬للكيلو‭ ‬للمستهلك،‭ ‬ويتجه‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬وفقًا‭ ‬لسيد‭ ‬النوواى‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬مستوردى‭ ‬اللحوم‭.

ويغطى‭ ‬معروض‭ ‬اللحوم‭ ‬المستوردة‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬لمدة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬شهور‭ ‬بعد‭ ‬العيد،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬شهده‭ ‬الطلب‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬المقاهى‭ ‬والمطاعم‭ ‬لمدة‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬شهور‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازى‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬

كانت‭ ‬وزارة‭ ‬التموين‭ ‬قد أعلنت،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬اللحوم‭ ‬فى‭ ‬المجمعات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭.

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬اللحوم‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬فروع‭ ‬المجمعات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والمنافذ‭ ‬التموينية‭ ‬لشركتى‭ ‬العامة‭ ‬والمصرية‭ ‬لتجارة‭ ‬الجملة‭ ‬كما‭ ‬هى‭ ‬دون‭ ‬أى‭ ‬زيادة،‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬مخزون‭ ‬إستراتيجى‭ ‬يكفى‭ ‬عدة‭ ‬شهور،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الأسواق،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬المخالفين‭.

وفى‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التموين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬ضخ‭ ‬لحوم‭ ‬طازجة‭ ‬ومجمدة‭ ‬ومبردة‭ ‬وخراف‭ ‬حية‭ ‬يوميًّا‭ ‬فى‭ ‬المنافذ‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دواجن،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخراف‭ ‬الحية‭ ‬للأضاحي‭. ‬

وسيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬65‭ ‬شادرًا‭ ‬لبيع‭ ‬الخراف‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمهورية،‭ ‬مراعاة‭ ‬لزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬بأنواعها‭ ‬المختلفة‭ ‬سواء‭ ‬الحية،‭ ‬أو‭ ‬المجمدة‭ ‬المحلية،‭ ‬والمستوردة‭. ‬

وسيتم‭ ‬طرح‭ ‬كيلو‭ ‬اللحوم‭ ‬المجمدة‭ ‬بسعر ‭ ‬65جنيهًا،‭ ‬وكيلو‭ ‬اللحم‭ ‬السودانى‭ ‬المبرد‭ ‬بسعر‭ ‬85‭ ‬جنيهًا،‭ ‬ويتراوح‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬اللحوم‭ ‬البرازيلى‭ ‬الطازج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬90‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬جنيه‭.

ويشهد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬تراجعًا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى ‭ ‬2020بسبب‭ ‬تأثيرات‭ ‬الأزمة‭ ‬الأقتصادية‭ ‬على‭ ‬المستهلكين‭ ‬جراء‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭.