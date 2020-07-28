‮«‬الغرف‭ ‬التجارية‮»‬: ‬تراجع‭ ‬الطلب‭ ‬على ‬الدواجن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭

تشهد أسعار الدواجن تراجعًا ملحوًظا فى الطلب الذى يسجل أقل مستوياته قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك الذى يوافق نهاية يوليو الحالي، لتسجل أسعار كيلو الدواجن تراجعًا ليباع الكيلو بنحو 19 إلى 20 جنيهًا فى المزرعة، ويصل للمستهلك بحوالى 24 جنيهًا للكيلو، مقابل 24 جنيهًا سعر الكيلو فى المزرعة خلال الأسبوع الماضي.
يقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار الدواجن عند أقل مستوياتها ،حيث إن سعرها انخفض عن سعر التكلفة ليتراوح بين 19 و20 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 24 إلى 25 جنيهًا للكيلو مقابل 24 جنيهًا سعر الكيلو فى المزرعة الأسبوع الماضي.
ويوضح السيد أن تراجع أسعار الدواجن يأتى فى ظل تدنى القوة الشرائية للمستهلكين لها خلال الفترة الحالية وذلك بسبب زيادة الإقبال على اللحوم.
ورجح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة استمرار تدني الطلب على الدواجن حتى بعد عيد الأضحى بأسبوعين.
وقال السيد إن ما يخفف من حدة خسائر مربى الدواجن، حالة الطقس الحالية، حيث إن البرودة تدفع أصحاب المزارع لاستخدام أسطوانات البوتاجاز للتدفئة، وهذا يزيد من سعر التكلفة على مربي الداوجن، وإن كانت ارتفاع درجات الحرارة أيضًا يعرض عددًا من الدواجن للنفوق فى المزارع.
فيما يبلغ سعر بيض المائدة قرابة 26.5 جنيه لكارتونة البيض «03 بيضة»، ليباع للمستهلك بسعر بين 30 و32 جنيهًا للكارتونة.
وقال محمود العناني، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للدواجن، إن الطلب على الدواجن يشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، متوقعا استمرار هذا الإنخفاض لما بعد عيد الأضحى بأسبوعين.
وأكد العناني أن سعر بيع الدواجن فى المزرعة يبلغ 20 جنيهًا للكيلو حاليًّا.
وأضاف أن ضعف الحالة الاقتصادية للمستهلكين هو ما يدفع الى قلة الإقبال على الدواجن بنسبة كبيرة، فضلا عن أن الفترة الحالية يلجأ فيها المستهلكين لتقليل الطلب على الدواجن واللجوء إلى اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.
فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء بين 110وحتى 160 جنيهًا للكيلو البلدي، وفقًا لتصريحات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة يوليو الحالي.
بينما يبلغ متوسط سعر كيلو اللحم المستورد بين 65 وحتى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويتجه لمزيد من التراجع وفقًا لسيد النوواى أحد كبار مستوردى اللحوم.
ويغطى معروض اللحوم المستوردة حاجة السوق المحلية لمدة تقترب من 3 شهور بعد العيد، فى ظل التراجع الكبير الذى شهده الطلب الفترة الماضية بسبب إغلاق المقاهى والمطاعم لمدة اقتربت من 3 شهور كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.
كانت وزارة التموين قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول عيد الأضحى.
وأوضحت الوزارة أن أسعار اللحوم فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هى دون أى زيادة، مع توافر مخزون إستراتيجى يكفى عدة شهور، مشيرة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، أكدت وزارة التموين الأسبوع الماضى أنه سيتم ضخ لحوم طازجة ومجمدة ومبردة وخراف حية يوميًّا فى المنافذ التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى دواجن، وتوفير الخراف الحية للأضاحي.
وسيتم افتتاح 65 شادرًا لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية، مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة سواء الحية، أو المجمدة المحلية، والمستوردة.
وسيتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 65جنيهًا، وكيلو اللحم السودانى المبرد بسعر 85 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلى الطازج ما بين 90 و 100 جنيه.
ويشهد الطلب على اللحوم الحمراء تراجعًا خلال موسم عيد الأضحى 2020بسبب تأثيرات الأزمة الأقتصادية على المستهلكين جراء وباء كورونا.