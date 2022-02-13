«‬أروب‮» للتأمين على ‬الممتلكات‭ ‬تستهدف‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬بفرع‭ ‬‬«الطبي»‬‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل

كشف‭ ‬معتز‭ ‬مسعد‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬الطبى‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬عن‭ ‬تخطيط‭ ‬الشركة‭ ‬لجلب‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬أقساطا‭ ‬تأمينية‭ ‬بفرع‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الجارى‭.‬

وقال‭ ‬مسعد‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬حققت‭ ‬98‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬أقساطا‭ ‬بفرع‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضى،‭ ‬فيما‭ ‬تستهدف‭ ‬نموا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ %‬15‭ ‬تقريبا‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬مستهدفة‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لكن‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬بعد‭ ‬تفشى‭ ‬وباء‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭ ‬وتميز‭ ‬الشركة‭ ‬فى‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬لعملائها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الوباء،‭ ‬حصدت‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إضافية‭ ‬فوق‭ ‬المخطط‭ ‬جلبه‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬يزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬التى‭ ‬تغطى‭ ‬الكشوفات‭ ‬الطبية‭ ‬والفحوصات‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الفردية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لديها‭ ‬تغطيات‭ ‬تأمين‭ ‬طبى‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتغيرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬للفردى‭ ‬والجماعى‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لديها‭ ‬شبكة‭ ‬طبية‭ ‬قوية‭ ‬تغطى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجمهورية،‭ ‬خاصة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الكبرى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬الطبى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬للممتلكات‭ ‬أطلقت‭ ‬خدمة‭ ‬التسعير‭ ‬الأونلاين‭ ‬لفرع‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬حتى‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإصدار،‭ ‬نظرا‭ ‬لزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬عليهما‭ ‬من‭ ‬الوسطاء‭ ‬والعملاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬الأسعار‭ ‬الخاصة‭ ‬بهما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬وحسمها‭ ‬فى‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬التأمينية،‭ ‬وبعد‭ ‬إتمام‭ ‬التسعير‭ ‬ورغبة‭ ‬العميل‭ ‬فى‭ ‬إصدار‭ ‬الوثيقة‭ ‬يتم‭ ‬تواصل‭ ‬معه‭ ‬لإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬إجراءات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬الطبى‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬أروب‮»‬‭ ‬للتأمينات‭ ‬العامة،‭ ‬وجود‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬منتتج‭ ‬التأمين‭ ‬الطبى‭ ‬الفردى‭ ‬لأعضاء‭ ‬النوادى‭ ‬الذى‭ ‬طرحته‭ ‬العام‭ ‬الماضى،‭ ‬والذى‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلباتهم‭ ‬وأسرهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬اعتماده‭ ‬وترويجه‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفه‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬اتجاهات‭ ‬الدولة‭ ‬بشأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصحة‭ ‬المصريين‭ ‬والأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتج‭ ‬يوفر‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬للفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والتحاليل‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬وجميع‭ ‬التغطيات‭ ‬الأساسية‭ ‬فى‭ ‬حدود‭ ‬السقف‭ ‬الموضوع‭ ‬بالوثيقة‭ ‬والذى‭ ‬يتميز‭ ‬بالتدرج‭.‬