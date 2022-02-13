«‬أروب‮» للتأمين على ‬الممتلكات‭ ‬تستهدف‭ ‬110‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬بفرع‭ ‬‬«الطبي»‬‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل

كشف معتز مسعد رئيس القطاع الطبى بشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات عن تخطيط الشركة لجلب 110 ملايين جنيه أقساطا تأمينية بفرع التأمين الطبى بنهاية العام المالى الجارى.
وقال مسعد إن الشركة حققت 98 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى بنهاية العام المالى الماضى، فيما تستهدف نموا يصل إلى %15 تقريبا العام المالى الحالى.
وأضاف أن «أروب» كانت مستهدفة 95 مليون جنيه لكن زيادة الطلب على التأمين الطبى بعد تفشى وباء «كورونا» وتميز الشركة فى تقديم الخدمة الطبية لعملائها على مدار العام الأول من الوباء، حصدت «أروب» 3 ملايين جنيه إضافية فوق المخطط جلبه.
وأوضح أن فرع التأمين الطبى بشركة «أروب» يزخر بالعديد من المنتجات التى تغطى الكشوفات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية والمنتجات الفردية، لافتا إلى أن الشركة لديها تغطيات تأمين طبى ثابتة ومتغيرة لأكثر من 8 دول عربية للفردى والجماعى.
وتابع أن الشركة لديها شبكة طبية قوية تغطى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة المستشفيات الكبرى فى مصر.
وأكد رئيس القطاع الطبى أن «أروب» للممتلكات أطلقت خدمة التسعير الأونلاين لفرع التأمين الطبى العام الماضى حتى مرحلة ما قبل الإصدار، نظرا لزيادة الطلب عليهما من الوسطاء والعملاء، من خلال الحصول على عروض الأسعار الخاصة بهما، وهو ما يستلزم سرعة تقديم الخدمة وحسمها فى أقرب وقت لأصحاب المصلحة التأمينية، وبعد إتمام التسعير ورغبة العميل فى إصدار الوثيقة يتم تواصل معه لإنهاء جميع إجراءات الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس القطاع الطبى بشركة «أروب» للتأمينات العامة، وجود إقبال كبير على منتتج التأمين الطبى الفردى لأعضاء النوادى الذى طرحته العام الماضى، والذى يتماشى مع متطلباتهم وأسرهم، لافتا إلى أن توقيت اعتماده وترويجه على حد وصفه يتماشى مع اتجاهات الدولة بشأن الاهتمام بصحة المصريين والأجانب المقيمين على أراضيها.
وأشار إلى أن المنتج يوفر التغطية التأمينية للفحوصات الطبية والتحاليل والعمليات الجراحية، وجميع التغطيات الأساسية فى حدود السقف الموضوع بالوثيقة والذى يتميز بالتدرج.