‪»‬حماية الشواطئ» تستهدف تنفيذ أعمالا بقيمة 1.3 مليار جنيه

تستهدف الهيئة العامة لحماية الشواطئ ، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، تنفيذ أعمال بقيمة 1.3 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل أعمال تقترب من مليار جنيه فى العام الحالى‪.‬

قال مصدر مطلع بوزارة الرى، إن مشروعات العام المقبل تستهدف فى المقام الأول حماية الشواطئ من عوامل النحر والتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما المحافظات الساحلية على البحر المتوسط‪.‬

ذكر أنه من ضمن الأعمال المقترحة، تنفيذ حماية مناطق الاستزراع السمكى فى عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتدعيم حواجز الأمواج 1-2 بخليج رأس البر، فضلا عن تدعيم بدايات شاطئ لسان رأس البر‪.‬

لفت إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 ملايين جنيه، لحماية ساحل الإسكندرية إلى جانب استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بمنطقة بئر المحروسة، فضلا عن مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل‪.‬

أوضح أن هيئة حماية الشواطى، نفذت أعمالاً بقيمة 41 مليون جنيه، فى نطاق محافظة كفر الشيخ لحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر.‬

ذكر أنه مستهدف خلال العام المقبل، تنفيذ أعمال بقيمة 200 مليون جنيه، فى نطاق محافظة دمياط، مقارنة مع مشروعات بنحو 171 مليونا نفذتها الهيئة حالياً، وشملت حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات بوغاز مثلث الديبة، وتدعيم حواجز الأمواج برأس البر‪.‬

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى تنفذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كم، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية‪.‬

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، قررت منذ أيام غلق جميع الشواطئ أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين‪.‬