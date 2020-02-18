‏«ZPMC» الصينية و«ليبهر» الأوروبية تتنافسان على توريد 3 أوناش رصيف لصالح «دمياط للحاويات»

تتنافس عدة شركات متخصصة فى تصنيع أوناش الحاويات على توريد 3 أوناش رصيف عملاقة لصالح «دمياط لتداول الحاويات»، بطول ذراع 71 مترًا وارتفاع 52 مترًا، قادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات.

وذكرت مصادر قريبة الصلة من المناقصة، أن قائمة الشركات المتنافسة تضم كلا من ZPMC الصينية، وليبهر الأوربية.

وكانت آخر دفعة من الأوناش التى تسلمتها الشركة خلال ديسمبر الماضى بواقع 3 أوناش ساحة عملاقة RTG من إنتاج شركة ZPMC الصينية، والتى كانت الدفعة الثالثة من أوناش الساحة العملاقة حيث تم بالفعل تسلم الدفعة الأولى خلال شهر يونيو 2018، بحمولة 41 طنا.

وتستهدفت الشركة أن تصل أوناش الساحة العملاقة العاملة إلى 28 ونش RTG يقابلها 10 أوناش رصيف عملاقة.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن وصول الغاطس الخاص بها حاليا إلى 15 مترا، وذلك بهدف جذب سفن الحاويات العملاقة، خاصة أن هيئة ميناء دمياط تحافظ على العمق الخاص لقناة الدخول بـ 16 مترا.

وضمت الشركة خلال نوفمبر الماضى رصيفى 5، 6 بطول 400 متر، وساحات تخزين الحاويات الخلفية لهما بمساحة 80 ألف متر مربع إلى محطة الحاويات الحالية وبذلك يصبح طول أرصفة الحاويات 1450م وساحات المحطة 795 ألف متر مربع.

وأكدت المصادر أنه سيتم تطوير رصيفى 5-6 ضمن المشروع الحالى لزيادة الغاطس، وتم تمديد التعاقد مع بتروجيت ليشمل تدعيم الأرصفة الجديدة، والذى سيجرى بالتوازى مع إجراءات شراء 3 أوناش رصيف عملاقة «المطروحة حاليا».

وتؤدى تلك التطورات إلى زيادة طاقة المحطة من 1.4 مليون حاليا إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة.

وفى نفس السياق أكدت مصادر بالشركة أنه من المتوقع أن تنتهى شركة بتروجيت من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات بمرحلتيها فى أغسطس المقبل بتكلفة 667 مليون جنيه، كما تمت إضافة المرحلة الثالثة والتى ستضم الرصيفين الجديدين 5 و6 لتكون بنفس العمق للأرصفة الرابعة التى تقوم الشركة بتشغيلها.

ومن المعروف أن شركة دمياط لتداول الحاويات تعد المشغل الوحيد لأرصفة الحاويات بميناء دمياط، وحققت خلال العام المالى الماضى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه فى العام المالى قبل السابق، فيما بلغ صافى الربح 1.2 مليار مقابل 1.17 مليار خلال العام المالى قبل الماضي.

يذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، التى تمتلك نسبة %42 من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأسمال الشركة والتى تم تأسيسها عام 1986 وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.