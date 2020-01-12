‏«TVD» بصدد تفعيل وكالة «JMC» التجارية

علمت «المال» أن «جى بى غبور أوتو» والغلبان أوتو ماركت»، استحوذا على وكالة سيارات «JMC» التجارية داخل السوق المحلية، بديلًا عن وكيلها السابق «أبو غالى أوتوموتيف».

كانت مجموعة «جى بى غبور أوتو» و«الغلبان أوتو ماركت» أعلنا فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية بتأسيس شركة «TVD» متخصصة فى توزيع المركبات التجارية محليًا.

أعلنت الشركة فى بيان لها أنها تخطط لتقديم علامات تجارية من فئة السيارات التجارية التى تتناسب مع عمليات النقل، بجانب توفير خدمات البيع وما بعد البيع وقطع الغيار بداية من مطلع العام الجاري.

قال مصدر داخل سوق السيارات إن هناك أنباء تشير بسعى الوكيل الجديد للعلامة الصينية «JMC» بإنتاج السيارات التجارية محليًا فى إطار تعزيز تنافسيتها داخل السوق.

أوضح المصدر أن التجميع المحلى يعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تضع العلامة الصينية «JMC» التجارية فى نطاق المنافسة فى ضوء تفادى الرسوم والضرائب الجمركية التى تحصل المركبات المستوردة بالكامل.

تتواجد 4 علامات تجارية «شيفروليه، وتويوتا، ونيسان، وفورد» فى قطاع السيارات التجارية «البيك أب» داخل السوق المحلية.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بلغ إجمالى مبيعات السيارات التجارية «البيك أب» 19 ألفًا و61 وحدة خلال 10 أشهر الأولى من العام الماضي.

تستحوذ العلامة التجارية شيفروليه على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات البيك أب بنسبة %72 بإجمالى 13 ألفًا و687 مركبة خلال تلك الفترة.

تحتل العلامة اليابانية «نيسان» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لقطاع السيارات البيك أب، مستحوذة على حصة سوقية %12 محققة 2183 مركبة.

حصدت «تويوتا» المرتبة الثالثة بعد استحواذها على حصة سوقية %6 مسجلة بيع 1149 سيارة، تتبعها «فورد» فى المركز الرابع بنحو سيارة واحدة فقط.

أحمد عوض