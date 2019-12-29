‏«SMG» تستعد لتجميع أتوبيسات «سكانيا» محلياً نهاية 2020

تستعد الشركة الهندسية للسيارات “SMG”، وكلاء سيارات بورش وسكانيا لوسائل النقل من شاحنات وأتوبيسات، لبدء عمليات إنتاج أتوبيسات سكانيا السياحية نهاية 2020.

قال نظمى واصف، مدير قطاع شاحنات وأتوبيسات سكانيا، إن الشركة السويدية الأم طالبت الوكيل فى مصر رسميًا ببحث سبل تجميع أتوبيسات العلامة التجارية محليًا، بهدف المنافسة بقوة فى سوق الأتوبيسات فى ظل هيمنة التجميع المحلى على الاستيراد.

واصف: تدشين خط إنتاج الحافلات بالسادس من أكتوبر لسد احتياجات السوق المحلية

أشار إلى أن الدراسات تشير إلى إمكانية خوض الهندسية للسيارات مجال التجميع المحلى لأتوبيسات العلامة التجارية خلال الربع الأخير من العام المقبل، عبر إقامة خطوط إنتاج خاصة لحافلات سكانيا بمدينة السادس من أكتوبر.

أوضح أن المباحثات والمفاوضات مع الشركة الأم العالمية استقرت على إنتاج 3 موديلات من حافلات سكانيا محليًا، بهدف خدمة الشركات السياحية، والنقل الجماعى.

أكد أن الهندسية للسيارات تسعى بمشروع التجميع المحلى لسد احتياجات السوق المحلية من أتوبيسات العلامة التجارية، وليس من ضم المشروع المزمع تنفيذه للتصدير للدول المجاورة.

استبعد واصف إمكانية تجميع وتصنيع أتوبيسات لصالح هيئات وجهات النقل العام سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، فى ظل عدم قدرتها على منافسة الشركات الأخرى فى هذا الصدد.

كانت آخر مناقصة تمكنت شركة الهندسية للسيارات SMG من اقتناصها فى 2015، التى تضمنت توريد 150 أتوبيسًا لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وتمت عمليات التصنيع بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات EamcoEG.

أوضح أن تكرار تجربة تصنيع أتوبيس سكانيا لصالح النقل العام أمر صعب، فبعد أن تمكنت SMG من إنتاج أتوبيس بسعر تنافسى، وارتفاع مدة ضمان قطع الغيار، وسرعة توفير الصيانة سواء الدورية أو الطارئة، إلا أن الجهات الحكومية عادة ما تنظر إلى العامل السعرى بصرف النظر عن الجودة، الأمر الذى يصعب على الشركة مهام اقتناص أتوبيسات جديدة.

بين أن أتوبيسات السياحة كانت مرشحة لتحقيق مبيعات قياسية خلال العام الحالى، إلا أن شركات السياحية لجأت فى وقت سابق لوقف عمليات الطلب على الزيرو، الأمر الذى أثر على المبيعات الإجمالية للسوق.

توقع أن تصل المبيعات الإجمالية فى مصر من الأتوبيسات السياحية نهاية العام الحالى إلى 100 أتوبيس، متوقعًا أن تشهد أداء تلك الفئة من الحافلات نموًا فى مستويات مبيعاتها فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء قطاع السياحة خلال 2020.

عن الأتوبيسات الكهربائية أكد واصف أن الحكومة تسعى إلى مواكبة التطور الذى تشهده صناعة الحافلات بصفة خاصة، وصناعة المركبات بصفة عامة، التى تشهد التحول من الوقود التقليدة سواء ديزل، أو بنزين، إلى كهرباء بالكامل.

أكد أن الأتوبيسات الكهربائية لا تزال حتى الآن فى مرحلة بدائية، وأنها ما زالت تخضع للبحث والتطوير، الأمر الذى يجعل تكاليف تشغيلها وصيانتها مرتفعة، مقارنة بالأتوبيسات المدعومة بمحركات تقليدية.

بين أن الأتوبيسات الكهربائية بدء فى التواجد فى عدد من الدول والعواصم الأوروبية مثل فرنسا، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة فى الشرق الأوسط وأفريقيا يمثل تحديًا كبيرًا أمام انتشار تلك الفترة من الحافلات، لا سيما أن الظروف الجوية تهدد العمر الافتراضى للبطارية.

عن أداء شاحنات سكانيا، قال واصف إن تقديم الجيل الجديد من شاحنات سكانيا خلال الربع الثالث من العام الماضى، ساهم فى نمو مبيعات العلامة التجارية، لا سيما فى فئة الشاحنات الثقيلة بنسبة تصل إلى %25.

أشار إلى أن الهندسية للسيارات تمكنت خلال العام الحالى من اقتناص مناقصات لتوريد شاحنات لعدد من الهئيات والجهات الحكومية، علاوة عن الشركات الخاصة مثل هيئات البترول، والكهرباء، والمحليات وغيرها.

أضاف مدير عام سكانيا لوسائل النقل بـ SMG أن نمو مبيعات شاحنات سكانيا خلال العام الحالى ساهم فى زيادة الحصة السوقية للعلامة التجارية بنسبة بين %2 إلى %3.

توقع أن تصل مبيعات سوق الشاحنات الثقيلة نهاية العام الحالى بين 1400 إلى 1500 وحدة، من جميع العلامات التجارية الممثلة فى السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الهندسية للسيارات SMG تعد الوكيل الحصرى للعلامة السويدية سكانيا فى مصر منذ 2001.

بحسب البيانات الواردة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالى، قفزت مبيعات الأتوبيسات %20.4، لتسجل 15 ألفًا و594 وحدة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى بلغت 12 ألفًا و951 اتوبيسًا.

ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المنتجة محليًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضى بمعدل %10.3، لتسجل 6311 وحدة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال العام الماضى، التى بلغت 5721 وحدة.

قفزت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال تلك الفترة %28.4، بإجمالى 9283 أتوبيسًا، مقابل 7230 وحدة تم بيعها خلال العام الماضى.

أظهر تقرير أميك نمو مبيعات الشاحنات %3.4 خلال فترة الشهور العشر الأولى من العام الحالى لتسجل 27 ألفًا و315 مركبة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى بلغت 26 ألفًا و412 وحدة.

تراجعت مبيعات الشاحنات الثقيلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالى بمعدل %17.3، بإجمالى 656 شاحنة، مقابل 793 وحدة تم بيعها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.