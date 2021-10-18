‏«SBS» للاستشارات تقترب من اقتناص الإشراف على 4 مشروعات

ما بين «الطبى» و«الصناعى» و«البنية التحتية»

قال المهندس محمد نبيل الرئيس التنفيذى لشركة «SBS» للتصميمات والاستشارات الهندسية المتكاملة، إنها اقتربت من اقتناص أعمال الاستشارات الهندسية فى 4 مشروعات على الأقل من إجمالى 10 مشروعات تتفاوض عليها، وتتنوع ما بين صناعى وطبى وخدمات بنية تحتية.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المكتب فى المراحل الأخيرة من التفاوض على 10 مشروعات لتنفيذ التصميمات خلال الفترة المقبلة.

نبيل : حجم المشروع يلامس 2 مليار جنيه ودخلنا المراحل الأخيرة للتفاوض

وتابع: «تتوزع المشروعات بواقع 7 فى مصر، وثلاثة فى المملكة العربية السعودية، موضحاً أن تكلفة المشروع تبلغ 2 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروعات السعودية تنحصر فى خدمات بنية تحتية تتمثل فى إنشاء محطات تكييف مركزى ورفع كميات المياه، ومحطات صرف وتحلية مياه، لتتوافق مع الرؤى الاقتصادية السعودية لعام 2030 أما المشروعات السبعة فى مصرفتتوزع بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس.

وأفاد بأن معظم المشروعات لأغراض سكنية خاصة فى مدينة الشيخ زايد، وتجارية وإدارية خاصة فى التجمع الخامس، مشيراً إلى أن الشركة تشرف على مشروع بنية تحتية فى مدينة العلمين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من التصميمات لمشروعات كبرى بتكنولوجيا النمذجة الحديثة ونمذجة البيانات، ومن أبرزها مشروع «نيو جيزة».

و أكد أن المكتب يتواجد فى مصر منذ عام 2014، بإجمالى 68 مشروعا، وحالياً يعمل فى 4 مشروعات بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه، آملاً فى زيادة عدد المشروعات مع بداية العام المقبل.

المرحلة الأولى تضم 3 كليات وبتكلفة 600 إلى 800 مليون

وتتنوع المشروعات ما بين طبى وتجارى وسكنى وتعليمى مثل جامعة المدينة بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء 3 كليات بتكلفة تتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون جنيه، آملاً فى زيادة عدد المشروعات فى بداية العام المقبل.

وأوضح أن القطاع العقارى يتوجه الآن نحو النمذجة فى مجال المقاولات بصفة خاصة، على عكس الاستشارات الهندسية التى لاتزال وتيرة التقدم بها بطيئة.

ولفت إلى أن مشروعات ربط المدن ببعضها من شرق القاهرة لغربها من خلال قطارات كهربائية أو مونوريل أو غيره تدفع القطاع العقارى بالسوق المصرية للتطور واستقطاب عدد كبير من المستثمرين داخل مصر وخارجها، فشبكة الطرق والمواصلات من الدعائم الأساسية للقطاع.

وأضاف أن شركته تعاقدت مؤخراً على أول مشروع يكون دور الشركة فيه استشارى عام، حيث تم تنفيذ كامل تصميماته لكل التخصصات بتكنولوجيا نمذجة المعلومات (BIM) مع الأخذ فى الاعتبار أساسيات التصميم بالاستدامة.

وأضاف أن العمل تم بفضل أداء فريق عمل يتمتع بكفاءة عالية فى الإدارة والإشراف على تصميمات المشروع،حيث بدأ دور الشركة من مرحلة التصميم حتى مراحل الطرح على المقاولين مرورا بمرحلة استصدار التراخيص المطلوبة من جميع الجهات المعنية، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الدفاع المدنى،والمجمعة العشرية،وجهاز مدينة الشروق وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

وأوضح أن الجهات المعنية كانت متفهمة ومتعاونة بحيث تتم كافة المراجعات باستخدام تكنولوجيا نمذجة المعلومات (BIM)، مما يوفر كثيرا من الجهد والوقت والتكلفة، لافتا إلى أن التحدى الأكبر فى تصميم المشروع يكمن فى التوفيق بين الجدوى الاقتصادية للمشروع مع مراعاة الأكواد المحلية والأكواد العالمية، واشتراطات وزارة التعليم العالى واشتراط الجهات المعنية باستصدار التراخيص، وعمل التصميمات المتكاملة للمشروع بكافة تخصصاته واستصدار التراخيص اللازمة للبدء فى الإنشاء والطرح على المقاولين.

وأشار إلى أن عملية النمذجة تقوم على تحليل البيانات بطريقة تفصيلية أكثر بحيث يمكنها التحكم فى المشروع وحل المشكلات التى تواجهه فى جميع مراحل الإنشاء وتعمل بواسطة برامج خاصة تعطى قوة لمعرفة عيوب التصميم والعمل على تطويره وتلافى المشكلات التى ستواجه الشركة المنفذة أثناء تنفيذ المشروعات لا سيما المشروعات الكبرى.

وأوضح أن مشروع جامعة المدينة يتم تنفيذة على مرحلتين، بإجمالى 7 كليات هى العلاج الطبيعى، والهندسة،والفنون والتصميم،والإعلام، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والصيدلة، وطب الأسنان، كما يتم إنشاء مبنى إدارى ومكتبة وقاعات مؤتمرات ومستشفى جامعى.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة SBS للتصميمات والاستشارات الهندسية المتكاملة، أن الجامعة تقام على مساحة 100 ألف متر مربع بإجمالى مسطع مباني727450 مترا مربعا فى مدينة هليوبولس الجديدة.

وقامت شركة «SBS» للتصميمات والاستشارات الهندسية المتكاملة المشاركة فى نحو 60 مشروعا داخل مصر وخارجها بتكنولوجيا نمذجة البيانات،منهم 45 مشروعا داخل مصر ونحو 15 مشروعا فى عدد من الدول العربية بقيمة إجمالية للمشروعات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات فى السعودية، ومشروعين فى الكويت، ومشروع فى البحرين، ونحو 4 مشروعات فى الإمارات ممثلة فى إنشاء مبان فى المنطقة الحرة بأبو ظبى،بجانب إنشاء تصميمات لواجهات مبان كبرى.

وأنشئت الشركة فى أكتوبر 2014، وبدأ العمل عبر عقد مشاركة مع مكتب ألمانى هندسية متواجد فى مصر لإنشاء جامعة جازان فى المملكة العربية السعودية،ثم بدأت الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات فى مصر حيث تم البدء كمكتب صغير مكون من 3 أفراد حتى أصبح مؤسسة كبيرة بها العديد من الخبرات الهندسية الأكاديمية والمحترفة من جميع جامعات مصر.