‏QNB يدرس إجراء صفقة book building لرفع أسهم التداول الحر

كتبت ـ إيمان القاضى:علمت «المال» أن بنك قطر الوطنى الأهلى مصر «QNB»، يدرس إجراء عملية طرح خاص لنسبة من أسهمه، عبر آلية الـ «book building» - وذلك بغرض رفع نسبة التداول الحر فى إطار سعيه للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة، و التى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة



كتبت ـ إيمان القاضى:

علمت «المال» أن بنك قطر الوطنى الأهلى مصر «QNB»، يدرس إجراء عملية طرح خاص لنسبة من أسهمه، عبر آلية الـ «book building» – وذلك بغرض رفع نسبة التداول الحر فى إطار سعيه للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة، و التى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة للتداول بها عن %5.

وآلية «Book Building»، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قرارًا فى أغسطس الماضى، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد – فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى لا يجب أن تقل عن %5، أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم – بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل لـ 9 أشهر.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال»، إن المجموعة المالية هيرميس ستتولى دور مستشار الصفقة، و سيتم الترويج للبيع عبر مخاطبة مديرى استثمار وصناديق محليين و أجانب لشراء حصص أقلية تمثل فى مجملها النسبة المكملة لـ%5، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الأمر لا يزال فى طور الدراسة المبدئية، ولم يتم الاستقرار عليه نهائيا بعد.

وتبلغ نسبة التداول الحر فى بنك «QNB الأهلى» وفقًا لآخر نموذج إفصاح، نحو %2.8 بعدد أسهم 21.089 مليون سهم من إجمالى 720.682 مليون سهم، فى حين يمتلك بنك قطر الوطنى – الكيان الأم – نحو %97.125 من الأسهم، ويتداول السهم فى السوق حاليا بسعر 41.2 جنيه.