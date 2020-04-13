‏«Omedia» تتعاقد على حقوق الامتياز الإعلانى لطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى

نص قرار العقد على أن تسدد الوطنية للطرق هذه التكلفة من صافى الإيراد السنوى لوزارة النقل، اعتباراً من تاريخ الاستلام الإدارى للطريق.

تعاقدت شركة Omedia للدعاية والإعلان على حقوق الامتياز الإعلانى لطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذى لشركة Omedia ، إنها أبرمت مؤخراً اتفاقاً مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق على حقوق إعلانات الطرق «Outdoor» بواقع 340 لوحة ذهاباً وإياباً على جانبى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بمساحات 1.20 فى 1.20 متر.

وأوضح لـ«المال» أن عدد اللافتات الإعلانية على كل مسار من الطريق، الذى يبدأ من المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية يصل إلى 170 لافتة، وتستهدف الشركة بيع مساحات إعلانية لصالح قطاعات العقارات والسيارات وشركات المحمول العاملة بالسوق المحلية.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على سوق إعلانات الطرق بنسبة كبيرة، ومن المتوقع استمرار تداعياتها حتى مايو المقبل على أقصى تقدير، معتبراً أن الشهور من مارس إلى أبريل تصنف على أنها الأكثر رواجاً فى صناعة الإعلانات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أكتوبر 2013 على «منح التزام» باستكمال وإدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، وذلك بعد أن بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفيذ مشروع تطوير الطريق منذ عام 2007، بتكلفة وصلت إلى 4.2 مليار جنيه.

ونص قرار العقد على أن تسدد الوطنية للطرق هذه التكلفة من صافى الإيراد السنوى لوزارة النقل، اعتباراً من تاريخ الاستلام الإدارى للطريق.

فى سياق متصل أكد أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة Plan A للدعاية والإعلان، أن الشركات تقدم حالياً خصومات تتراوح بين 20 و %30 على أسعار إعلانات الطرق بهدف تحريك السوق، وامتصاص التداعيات السلبية لأزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية .

وأضاف أن بداية ظهور الفيروس فى مصر أدت إلى توقف المعلنين تماما لمدة أسبوعين عن إطلاق أى حملات جديدة لحين وضوح الرؤية، مشيراً إلى أن السوق تتعافى تدريجياً مع مرور الوقت.