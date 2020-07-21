‏Mti تهيمن على فئة الرياضية الفاخرة

هيمنت مجموعة mti للسيارات وكلاء سيارات لاند روفر وجاجوار وبنتلى ومازيراتى على سوق السيارات الفاخرة المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ بحصة سوقية %94 من المبيعات الاجمالية البالغة 464 وحدة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

نافست المجموعة على مبيعات هذه الفئة من خلال العلامتين التجاريتين الفاخرتين لاند روفر وجاجوار؛ ولم تشاركها فى المنافسة سوى لكزس وألفا روميو وبشكل محدود.

تصدرت لاند روفر فيلار قائمة الطرازات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات بمبيعات بلغت 173 وحدة بما يشكل نحو %37.3 من المبيعات الاجمالية.

ويبدو أن مبيعات فيلار قد تأثرت بتداعيات وباء كورونا؛ وهو ما يمكن استنتاجه من تتبع تطور أداء السيارة على أساس شهرى خلال العام الحالي؛ فقد بلغت المبيعات 60 وحدة فى يناير السابق ثم تراجعت إلى 40 وحدة فى فبراير واستقرت عند 42 وحدة فى مارس؛ ثم انخفضت بشكل حاد فى أبريل مسجلة 17 وحدة ثم سجلت 14 وحدة فى مايو.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات فيلار لم تتجاوز 28 وحدة خلال أول 5 أشهر من العام السابق، فقد كانت الصدارة خلال هذه الفترة لصالح لاند روفر رينج روفر التى باعت 106 سيارات.

وحلت لاند روفر رينج روفر الرياضية فى المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 157 وحدة بحصة سوقية %34 مقابل 14 وحدة بنفس الفترة من العام السابق تعادل %6 من المبيعات الاجمالية البالغة 244 وحدة.

وبخلاف فيلار؛ شهدت رينج روفر الرياضية تحسنًا فى الأداء بنهاية فترة الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى فقد بلغت مبيعات يناير 10 وحدات ثم ارتفعت إلى 42 وحدة فى فبراير وهبطت إلى 19 سيارة فى مارس ثم عادت للنمو فى أبريل إلى 36 وحدة وفى مايو إلى 50 وحدة.

أما لاند روفر ديسكفرى فبلغت مبيعاتها 30 سيارة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020 بحصة سوقية %6.4 مقابل 7 وحدات بنفس الفترة من 2019 بنسبة %2.9.

وكان المركز الرابع من نصيب جاجوار f-pace التى بلغت مبيعاتها 21 وحدة فى أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 31 وحدة فى نفس الفترة من 2019؛ مستحوذة على حصة سوقية %4.5 مقابل %12.7.

أما ألفا روميو ستلفيو فبلغت مبيعاتها 17 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى مقابل 10 وحدات فى نفس الفترة من 2019، محتلة المركز الخامس بين السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا، وجاءت معها فى نفس الترتيب جاجوار E- pace التى باعت 17 وحدة مقابل 28 وحدة، وكذلك لاند روفر ديسكفرى الرياضية التى بلغت مبيعاتها أيضًا 17 وحدة مقابل 6 وحدات.

وبلغت مبيعات لاند روفر ايفوك 16 وحدة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 4 وحدات خلال نفس الفترة من العام السابق محتلة المركز السادس، وتبعتها لكزس LX570 التى باعت 11 وحدة مقابل 10 وحدات ثم لاند روفر رينج روفر التى باعت 5 وحدات مقابل 106 وحدات خلال أول 5 أشهر من 2019. يذكر أن واردات العديد من الطرازات تضرر جراء تداعيات وباء كورونا بسبب مشكلات فى المصانع العالمية تتعلق بقدرتها على تدبير احتياجاتها من المكونات القادمة من العديد من الدول، فضلًا عن مشكلات الشحن الدولى وتأخر عمليات الافراج عن السيارات بالمنافذ الجمركية.

كما تراجعت مبيعات السيارات فى مصر بسبب الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تبنتها الدولة منذ منتصف مارس 2020 والتى تضمنت فرض حظر جزئى على حركة المواطنين والاغلاق المبكر للمحال التجارية وبينها السيارات وخفض الكثافة العددية للعمال واجراءات التباعد الاجتماعى ووقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات بالوحدات المرورية وهى الاجراءات التى تم التراجع عنها لاحقًا أو التخفيف منها.