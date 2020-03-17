‏«MTI» تستعد لطرح جاكوار I-Pace الكهربائية خلال النصف الثاني

تستعد شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI» وكلاء جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى لتقديم السيارة الكهربائية جاجوار I-Pace لأول مرة فى السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الحالى.

الغنام: تداعيات فيروس كورونا لم تصب مخططاتنا حتى الآن

وقال أشرف الغنام، رئيس علاقات المستثمرين بـMTI إن طرح السيارة الكهربائية يأتى فى إطار خطة الشركة الرامية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات والموديلات الجديدة خلال العام الحالي؛ فى إطار مساعى تعزيز الحصة السوقية للعلامات التجارية التى تستحوذ الشركة على وكالتها فى مصر.

ويأتى طرح السيارة جاكوار I-Pace بعد ما يقرب من 10 أشهر على إعلان الشركة نيتها الدخول فى حلبة المنافسة على كعكة الطرازات الكهربائية فى مايو 2019.

وزودت السيارة بمحركين كهربائيين متزامنين مغناطيسيين دائمين، يولدان قدرة تبلغ 400 حصانا و696 نيوتن متر من عزم الدوران، والسيارة بها بطارية بقدرة 90 كيلو وات/ ساعة مكوّنة من خلايا جرابية من الليثيوم أيون ذات كثافة عالية للطاقة. وتوفر مرة الشحن الكاملة مدى يبلغ 470 كم، ويمنح عزم الدوران الفورى والدفع الرباعى الدائم السيارة I-PACE تسارع السيارة الرياضية، إذ تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 4.8 ثوانٍ؛ وفق الموقع الإلكترونى لشركة MTI.

ويوجد بالسيارة 5 مقاعد كاملة ومكان تخزين ومساحة تحميل خلفية تتجاوز سعتها 1453 لتراً، إضافة إلى 27 لتراً فى مقصورة التخزين الأمامية.

وأوضح الغنام أنه لا يوجد تقدير نهائى بشأن مدى تأثر الشركة ومخططاتها بأزمة وباء كورونا وما أدى إليه من تعليق العمل بالعديد من شركات السيارات العالمية، فضلًا عن تأجيل العديد من المعارض الدولية للسيارات التى كانت بمثابة فرصة لمصنعى السيارات العالميين لعرض أحدث ما توصلوا إليه.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد أدى إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية، مثل: معرض جنيف، وفرانكفورت، وبكين، ولوس أنجلوس، رغم أن كل شركة تنفق 20 مليون دولار على الأقل فى كل معرض فى صورة تكاليف إيجار، واستضافة الميديا، وسيارات النقل والأجرة، والتسويق والدعاية، كما تأجل طرح موديلات بعض العلامات التجارية مثل: بوجاتى شيرون بور سبورت، وماكلارين 765LT، وأستون مارتن سبيدستر، وأودى، ومرسيدس، وBMW i4 كونسيبت، وفورد برونكو، وبورش تيربو إس.

ورغم ذلك، أشار الغنام إلى أن شركة MTI تعمل على إمداد السوق المحلية بجميع الطرازات التى تم إدراجها ضمن مخططاتها التوسعية الرامية لزيادة شريحة العملاء الخاصة بها.

واستبعد تأثر مخططات الشركة لطرح الطرازات الجديدة لعام 2020 بالأزمة؛ نظرًا لاعتمادها على مخزوناتها، فضلًا عن عدم إبلاغها بتأجيل مواعيد التسليمات للشحنات المتعاقد عليها من جانب الشركات العالمية، سواء للطرازات المتواجدة فى السوق المصرية حاليًا أو المزمع طرحها خلال العام الحالى بما فيها السيارة الكهربائية جاكوار I-Pace.

وتتبنى الحكومة المصرية خطة لدعم توطين السيارات الكهربائية فى مصر سواء المستوردة بالكامل أو المصنعة محليًا؛ فعلى مستوى الاستيراد تم إعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية سواء للموديلات الجديدة أو لاستعمال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الاستيراد، ضمن خطة تستهدف تقديم هذه النوعية من السيارات بأسعار منخفضة فى ظل ارتفاع أسعارها عالميا.

وبالنسبة لنشاط التصنيع المحلى، كشفت وزارة قطاع الأعمال فى وقت سابق عن حوافز لمصنعى السيارات الكهربائية ومنها: دعم المستثمرين بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف وحدة مصنعة محليا، شريطة تجاوز سعة بطاريتها 400 كم فى الشحنة الواحدة، إلى جانب إنشاء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات خلال 3 سنوات.